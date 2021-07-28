  • BIST 1.359,780
  • Altın 494,24
  • Dolar 8,5450
  • Euro 10,0600
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 32 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 25 °C
»

Artvin'den acı haber geldi! Selde kaybolmuştu, 10 kilometre aşağıda bulundu

Artvin’in Murgul ilçesinde 22 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan Serdar Yiğit’in (44), 6 gün sonra 10 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulundu.
Artvin'den acı haber geldi! Selde kaybolmuştu, 10 kilometre aşağıda bulundu

Artvin'de 22 Temmuz’da metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan Serdar Yiğit, kaybolurken, Arhavi’de kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre Deresi, ilçe merkezine taştı; cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan 303 kişi, ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar da sürüklendi. İlçede altyapı ve üstyapıda hasar oluştu, tarım arazileri ve yollar çökerken, su, elektrik ile telefon hatları hasar gördü.

10 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

Murgul ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedeni ise arama-kurtarma ekiplerince kaybolduğu yerden 10 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bugün bulundu. Dereden çıkarılan Yiğit’in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

AĞUSTOSTA DÜĞÜNÜ VARMIŞ

Sele kapıldıktan 6 gün sonra cansız bedeni bulunan Serdar Yiğit'in, şirkette şoför olarak çalıştığı, 3 Aralık 2020'de nişanlandığı Ayşe Yıldırım ile ağustos ayında düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milleyha Kuş Cenneti kenarına kazılan hendek kapatıldı28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:46
  • TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bir kapanmaya daha tahammülümüz yok28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:32
  • TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Genel Kurul'da yabancı kuralı, VAR ve seyirci açıklaması28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:30
  • Bursa'da derede balık ölümleri28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:26
  • 'En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti'28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:07
  • Van kedilerine 2 ayda 30 bin ziyaretçi 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:52
  • Akaryakıt satışında bayram rekoru28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:37
  • GEN küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:33
  • Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:30
  • Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun'dan açıklama28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti