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Artvin'in Dereiçi köyünde evleri yananlar için inşa edilecek konutların projesi hazırlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlar için inşa edilecek konutların projesini hazırladı.
Artvin'in Dereiçi köyünde evleri yananlar için inşa edilecek konutların projesi hazırlandı

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Dereiçi köyünde birçok evin kullanılamaz hale geldiği, çok sayıda hayvanın telef olduğu yangının izlerinin silinmesi için çalışmalar, ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşların desteğiyle başladı.

Köydeki acil ihtiyaçlar için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 1,5 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da 1 milyon lira gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dereiçi köyünde yanan alanlar, kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildi, İçişleri Bakanlığı ise yanan alan için afet bölgesi kararı aldı. Yangında evi yanan ve zarar görenler için taşınma, eşya ve kira yardımı yapılacağı açıklandı.

TOKİ, Dereiçi köyündeki yangın sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yeni konutların yapımı için zemin etüt çalışmalarını tamamladı, projeyi de hazırladı.

İhale sürecinin ardından konutların yapımına başlayacak TOKİ, konutları 6 ayda tamamlamayı hedefliyor.

Yangından zarar gören 52'si konut olmak üzere 193 yapının yerine inşa edilecek konutlar, yatay mimariye uygun olarak yöreye özgü taş ve ahşap karışımıyla yapılacak.

Konutların yanında hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar için ahır ve samanlık da inşa edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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