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Arzu’yu öldürüp, araç satışına devam etmiş

Samsun'da 42 gün sonra kayıp Arzu Aygün'ü (36) tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıkan sevgilisi Muharrem Coşkun’un (38), cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi kentte araç alım satım işine devam ettiği ortaya çıktı.
Arzu’yu öldürüp, araç satışına devam etmiş

Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile sevgili oldukları öne sürülen Muharrem Coşkun dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu.

İTİRAF ETTİ, CESEDİ BULUNDU

Polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muharrem Coşkun, yeniden gözaltına alındığı emniyetteki çapraz sorgulamada, Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Coşkun’un belirttiği bölgede Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. Gözaltına alınan Muharrem Coşkun tutuklanırken, Arzu Aygün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ

Muharrem Coşkun’un, cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiği ortaya çıktı. Cinayeti işledikten bir hafta sonra, sattığı bir otomobilin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Coşkun’un, alıcılara ‘Hayırlı olsun’ mesajı ilettiği görüldü. Coşkun’un ayrıca sattığı aracın fotoğrafının üzerine, 'Hızlı olan kazandı' yazması dikkat çekti. Coşkun’un, araçların yanı sıra ev ve lastik satışına yönelik sosyal medya paylaşımlarına da devam ettiği görüldü

AYGÜN'E DETAYLI OTOPSİ

Bu arada, ön otopsisi yapılan Arzu Aygün'ün ateşli silahla başından yaralanarak hayatını kaybettiği belirlendi. 43 günün ardından tanınmaz hale gelen Aygün'ün cansız bedeni, detaylı otopsi için Trabzon Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Aygün'ün ailesinden alınan DNA örnekleri de incelemeye alındı. Aygün'ün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Terme ilçesi Köybucağı Mahallesi'ne defnedileceği öğrenildi.

Olayda kullanılan tabancanın denizde arama çalışmalarına ise devam edildiği belirtildi. Gizlilik kararı alınan olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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