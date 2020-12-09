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As Başkan Zeki Gül'den Elmadağ kampına ziyaret

12-18 Aralık tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenecek olan Dünya kupasına Azerbaycan serbest güreş milli takımı ile ikili kamp yaparak hazırlanan millileri As Başkan Zeki Gül ziyaret etti. 
As Başkan Zeki Gül'den Elmadağ kampına ziyaret

Ankara Elmadağ kamp merkezinde Güreşçilere bir araya gelen Zeki Gül Azerbaycan milli takım yetkililerine kendilerini Ankara'da ağırladıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olduklarını belirten As Başkan Zeki Gül özellikle Karabağ zaferinden dolayı kendilerini kutladı. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Zeki Gül Azerbaycan milli takım yetkililerine çeşitli hediyeler verdi. 16 kişilik bir kadroyla Türkiye'ye gelen Azerbaycan serbest güreş takımı dünya kupasına kadar hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek. 

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MİLLİ TAKIM KADROSU BELLİ OLDU
Diğer yandan dünya kupası için hazırlıklarını Teknik Direktör Isak Irbaikhanov yönetiminde sürdüren milli takımımızın Sırbistan'da mücadele edeceği kadro da açıklandı. Milli takım kadrosuna şu isimler yer alıyor:
57 Kg: Şaban Kızıltaş
61 Kg: Recep Topal
65 Kg: Ahmet Duman
70 Kg: Haydar Yavuz
74 Kg: Fazlı Eryılmaz
79 Kg: M.Nuri Kotanoğlu
86 Kg: Osman Göçen
92 Kg: Erhan Yaylacı
97 Kg: Süleyman Karadeniz

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125 Kg: Oktay Güngör
 

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