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Asansör ve yürüyen merdivenler ekiplere emanet

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı alt ve üst geçitlerdeki yürüyen merdiven ve asansörlerden sonra dışardan hizmet alımı yerine ANKARAY ve Metro’daki yürüyen merdiven ve asansörlerin de bakım onarımını üstlendi.
Asansör ve yürüyen merdivenler ekiplere emanet

Yayalar başta olmak üzere kentte yaşayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdivenler ile asansörlerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek için 7/24 yoğun bir mesai harcıyor.

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BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILIYOR
Göreve geldiği günden itibaren tasarruf odaklı hizmet anlayışını yaygınlaştıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımı için tüm birimlere genelge gönderdi.

Genelge doğrultusunda yürüyen merdiven ve asansörlerin bakım onarım işlerini kendi ekipleriyle yapmaya başlayan Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sayede hem büyük ölçüde tasarruf sağlıyor hem de arızalara daha çabuk müdahale edebiliyor.

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ASANSÖRLER ARTIK DAHA GÜVENLİ
Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 418 asansör, 359 yürüyen merdiven, 16 engelli platformu ile 8 yürüyen bandın bakım, onarım ve işletilmesi faaliyetlerini kendi ekipleri ile yürütüyor.

Asansör ve Yürüyen Merdiven Birim Şefi Yunus Emre Bostancı, bakım ve onarım çalışmalarını dışardan temin yoluyla değil kendi ekipleriyle yapmaya başladıklarını belirterek,  “1 Nisan 2019 tarihinde yapılan tüm incelemelerde asansörlerin kırmızı etiketli olduğu tespit ettik. İvedi şekilde kendi bünyemizde kurduğumuz asansör revizyon ekipleri ile bu asansörleri güvenli hale getirerek, geçerli ve güvenli etiketlerini aldık. Tasarruf odaklı çalışmalarımız ile tüm revizyon işleri kendi atölyemizde yapılan imalatlar sonucunda gerçekleştirildi” bilgisini verdi.

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