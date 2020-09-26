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Asansördeki taciz şüphelisi gözaltına alındı

BURSA’da L.K. adlı kadını (40), asansörde elle taciz eden Ferhat A. (36), daha önce şikayetçi olmayan kadının kararını değiştirmesi üzerine, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Asansördeki taciz şüphelisi gözaltına alındı

Olay, 18 Ağustos’ta merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, evinin bulunduğu siteye giren L.K.’den sitenin bahçe giriş kapısını açması için yardım istedi. Kapıyı açan L.K. ile aynı apartmana giren kişi, birlikte asansöre bindi. L.K., kendisiyle konuşmak isteyen kişiden rahatsız olunca asansörden inmek istedi. Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.’nin yüzüne dokundu. L.K. kendisini taciz eden kişinin elini itti. Bu kez de şüpheli, L.K.’nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli ise L.K.’ye asansöre tekrar binmesi için eliyle ‘gel’ işareti yaptı. L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Site yöneticisi, olaydan 2 gün sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelerken komşusu L.K.’nin tacize uğradığını fark etti. Site yönetici, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, apartmana gelerek, L.K.’ye ulaştı. Polisin olay anını anlatmasını istediği L.K., ‘Uğraşmak istemiyorum’ diyerek, şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi.

FİKRİNİ DEĞİŞTİRİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın dün basına yansımasının ardından polisi arayan L.K., kararını değiştirerek, şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Ferhat A. (36) olduğunu tespit etti. Ferhat A. evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. 

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Ferhat A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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