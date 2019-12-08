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Aşçıbaşı düzenli sporla 7 ayda 50 kilo verdi

Antalya'da düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle 7 ayda 151 kilodan 101'e düşen 45 yaşındaki aşçıbaşı Suat Ceylan, 21 kilo daha zayıflamayı hedefliyor.
Aşçıbaşı düzenli sporla 7 ayda 50 kilo verdi

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde görev yapan aşçıbaşı, düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle hiçbir cerrahi müdahale olmadan 7 ayda 50 kilo verdi.

Beş yıldızlı bir otelin aşçıbaşısı 45 yaşındaki Suat Ceylan, mesleği gereği hayatının büyük bir bölümünde yemek sektörünün içinde oldu.

Düzensiz ve hatalı beslenme nedeniyle 151 kiloya kadar ulaşan Ceylan, bir süre sonra gerek sağlık gerekse görünüm açısından sıkıntılar yaşamaya başladı.

Kiloları nedeniyle rahat hareket edemeyen, istediği kıyafetleri giyemeyen Ceylan, kilolarından kurtulmak için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Obezite Çözüm Merkezine başvurdu.

Kendisine özel diyet ve spor programı uygulanan Ceylan, vücudunun yağ oranına, kan değerlerine ilişkin tetkiklerin ardından kendisi için hazırlanan programa başladı.

Kilo vermeye kararlı olduğu için merkez tarafından hazırlanan programı aynen uygulayan Ceylan, her zorlandığında kendisini zayıflamış olarak hayal etti.

Düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle 7 ayda 101 kiloya düşen Ceylan, 21 kilo daha zayıflayabilmeyi hedefliyor.

Agresif ve sinirli yapısı ortadan kalktı

Zayıflama sürecini paylaşan Ceylan, bir anda yaşam tarzı değiştiği için zorlandığı süreçler olduğunu, çevresinin motivasyonuyla kilo vermeyi başardığını söyledi.

Hiçbir cerrahi operasyon ya da herhangi bir işlem geçirmeden, sadece beslenme ve sporla geldiği noktada 50 kilodan kurtulduğunu vurgulayan Ceylan, şöyle konuştu:

"Kilo verdikten sonra beni görenler çok şaşırıyor. İlkbaharda tatile gelip gidenler, sonbaharda geldiklerinde tanıyamıyor. Eskiye göre daha hareketli ve pozitifim. Önceden agresif ve sinirli bir yapım vardı. Kilolar azaldıkça hayatımdaki birçok şey değişti. Sık sık nasıl kilo verdiğim soruluyor. Herkes cerrahi bir işlem mi yaptırdın? diye soruyor. Kendilerine sadece doğal beslenme ve sporla bunu başardığımı söylüyorum, inanamıyorlar."

Ceylan artık düzenli beslendiğini, ara öğünlerini aldığını belirterek, "Yemek yapıyorum ama yemiyorum." dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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