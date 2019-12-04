Aşçılığın püf noktalarını öğrenip mezun olmadan iş teklifi alıyorlar

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yiyecek-içecek hizmetleri bölümündeki öğrencilere okulda aldıkları eğitim ve staj dönemindeki çalışmaları sayesinde mezun olmadan iş teklifi geliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yiyecek-içecek hizmetleri bölümündeki öğrenciler, okulda aldıkları eğitim ve staj dönemindeki çalışmalarından dolayı mezun olmadan iş teklifi alıyor.

Yaklaşık 40 yıldır mesleki eğitim veren lise, son yıllarda turizm alanında yetiştirdiği nitelikli elemanlarla dikkati çekiyor. Teorik eğitimin dışında öğrencilere iş öncesi deneyim imkanı sunan okul, öğrencilerini imzalanan protokol kapsamında turizm dönemlerinde Aydın, Antalya ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinde staj yaptırıyor.

Ödemişli öğrenciler, geçen hafta Antalya'da düzenlenen "Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali"nde (Gastro Antalya) en iyi lise ekibi kategorisinde gümüş madalya almaya hak kazandı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Taşbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu bölümde 120 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Türkiye ekonomisinde turizmin önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Taşbaşı sektöre kalifiye eleman yetiştiren bu tip okulların son dönemlerde ön plana çıkmaya başladığını aktardı.

"Mezun olmadan öğrencilerimize iş teklifleri geliyor"

Taşbaşı, yaptıkları çalışmalar sonucunda yiyecek-içecek bölümündeki öğrencilerin mezun olmadan iş imkanı yakaladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitim okulu olarak mezun adayı öğrencilerimize iş imkanı oluşturmak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Temel hedeflerimizden bir tanesi öğrencilere hayatları boyunca ayakları üzerinde durabilecekleri temel becerilerinin kazandırıldığı bir iş eğitimi sağlanması. Tabii Ege Bölgesi'nde kıyı şeridine yakın bir noktada olduğumuzdan dolayı turizm sektörü ön plana çıkıyor. Bu anlamda alanında en iyi otellerle işbirliği içindeyiz, Kuşadası, Bodrum, Didim, Antalya gibi turizm bölgelerine stajyer öğrenci gönderiyoruz. Öğrencilerimiz orada gösterdikleri performansla, her yıl takdir topluyor. Bu kapsamda mezun olmadan öğrencilerimize iş teklifleri geliyor."

Gelecek yıllarda da bu geleneği sürdürmek istediklerine dikkati çeken Taşbaşı, şöyle devam etti:

"Öğrenciler okulda iyi bir eğitim alıyor, sonrasında işletmelerle iyi diyalog kuruluyor. Bunu da sağladıktan sonra işletmeler, öğrencilerimizi istihdam etme konusunda adeta sıraya giriyor. Geçen yıl mezun ettiğimiz tüm öğrencilerimiz işe yerleşti. Bu sene de aynı şekilde mezun olmaya hazırlanan öğrencilerimiz iş teklifleri almaya başladılar. Hem verdiğimiz eğitimden dolayı hem de öğrencilerimizin mezun olduktan sonra gerçek anlamda kendi işlerinin başına geçip ayaklarının üzerinde durabildiklerini görmek bizleri gururlandırıyor."

Öğretmen Nasuf Gündoğan da okulda yiyecek-içecek hizmetlerinde yoğunlaştırılmış eğitim yapıldığını söyledi.

Gündoğan, son yıllarda Türkiye'de turizm sektörünün daha da büyüdüğünü ve otellerin özellikle bu işin eğitimini almış, yabancı dil bilen personel aradığını belirterek, bundan dolayı da bölümün anlam kazandığını anlattı.

Okulda ekim ve nisan ayları arasında teorik eğitim yapıldığını nisan ayından itibaren de turizmin yoğun olduğu dönemlerde öğrencilerin 5 yıldızlı otellerde bir personel gibi çalışarak iş gücüne katıldıklarını ifade eden Gündoğan, şunları söyledi:

"Bu dönemde sigortaları devlet tarafından yapılıyor ve asgari ücrete yakın birde maaş alıyorlar. Çocuklar direkt işin içinde oldukları için 2 yıllık çalışmanın sonunda tecrübeleri sayesinde mezun olduktan sonra şef kadrosunda çalışmaya başlıyorlar. Okulumuzda bu alanda 120 öğrenci eğitim görmekte her yıl 35-40 öğrenci mezun oluyor. Şu ana kadar işsiz kalan öğrencimiz olmadı. Öğrencilerimiz daha mezun olmadan şubat ayında çalışacakları otelleri belirlemiş, sözleşmelerini imzalamış işleri hazır bir şekilde mezun oluyorlar."

"İş bulma konusunda sıkıntımız yok"

12. sınıf öğrencisi Alper Poslu ise okuldan mezun öğrencilerin erkenden iş sahibi olduğunu öğrendiği için bu bölümü tercih ettiğini söyledi.

Şu anda işinin hazır olduğunu aktaran Poslu, şöyle devam etti:

"İşsiz kalmayacağımı düşünerek bu bölümü seçtim, okulda dünya mutfaklarından alakart, açık büfe tarzındaki çok sayıda yemeği öğrendik. Otellere gittiğimizde de bundan dolayı hiç sıkıntı çekmedik. Gittiğimizde hiç zorlanmadan stajımızı yaptık ve kendimizi sevdirdik. Böylelikle bize iş imkanı tanıdılar. Böyle olduğu için bizim yiyecek-içecek bölümü öğrencileri olarak iş bulma konusunda sıkıntımız yok. Mezun olduğumuz dönem sonunda otellerden yetkililer gelerek bize iş olanakları sunuyor ve gerekli anlaşmaların ardından iş sahibi oluyoruz."

Öğrencilerden Ece Uzan ise 11'inci sınıfa devam ettiğini aktararak, "Mesleğin önünün açık olmasından dolayı bu bölümü seçtim. Burada çok önemli şeyler öğrendim, bu anlamda işim hazır, çok mutluyum." dedi.