Aselsan ile SSB arasında 52 milyon dolarlık yeni sözleşme

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Mobil Kule ve Mobil Alçak İrtifa Hava Trafik Radar Sistemi Projesi'ne ilişkin 52 milyon dolar ve 115 milyon lira tutarında sözleşme imzaladı.