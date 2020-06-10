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ASELSAN ile USHAŞ arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ arasında yoğun bakım solunum cihazı ile ilgili ürün üretim sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN ile USHAŞ arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) arasında yoğun bakım solunum cihazı ile ilgili olarak dün ürün üretim sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında, ASELSAN'a toplam 31 milyon 315 bin ABD doları tutarında orta seviye yoğun bakım mekanik ventilatörü siparişi verilmiştir." denildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2020 yılı içinde tamamlanacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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