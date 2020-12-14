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Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta üretime geçiyor

Aselsan’ın Konya’da kurduğu Aselsan Silah Sistemleri Sanayi fabrikası 17 Aralık’ta üretime geçiyor.
Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta üretime geçiyor

21 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya sanayicilerinin yüzde 49 pay ortaklığında Aselsan ile birlikte Aselsan Konya Silah Sistemleri (KSS) A.Ş.’nin kurulmasına yönelik yetkilendirme kararıyla başlayan süreçte sona gelindi. Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık’ta açılıyor. Konuyla ilgili Konya Sanayi Odası’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü ile Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu katıldı.

‘500 MİLYON LİRALIK STRATEJİK YATIRIM’

Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın 17 Aralık’ta üretime geçeceğini duyuran AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Salgın dönemi tedbirleri çerçevesinde tüm toplu organizasyonlar bir süreliğine ertelendi. 17 Aralık’ta üretime başlayacak olan fabrikamızın resmi açılışını da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya’yı ilk teşriflerinde gerçekleştireceğiz. Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş.’nin özverili çalışmaları ve gerek masada gerekse de sahada birçok yüreğin birtakım çalışması içerisindeki emeği ile stratejik bir yatırımı ülkemize ve şehrimize kazandırıyoruz. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’nde toplamda 500 milyon liralık stratejik bir yatırımın ürünü olan Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası sadece üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda ortaya çıkaracağı üretim ekosistemiyle Konya sanayisinin çekici güçlerinden birisi konumuna erişecek. 63 bin 300 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip olan fabrikada 820 mühendislik ve tasarım alanında görev yapan personel ve 400 teknisyenle birlikte bin 220 nitelikli personele istihdam sağlanacak. Savunma sanayii sistem, üretim, test ve entegrasyon faaliyetlerinin yürütüleceği fabrika aynı zamanda silah ve silah sistemlerinin tasarım, üretim ve inovasyon merkezi olacak” diye konuştu. 

‘ÖNCELİĞİMİZ UZAKTAN KOMUTA SİLAH SİSTEMLERİ ÜRETMEK’

Fabrika hakkında bilgi veren Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu ise şunları söylerdi:

“Şirketimizin kuruluş amacı her nevi silah ve silah sistemleri başta olmak üzere savunma sanayi ürünlerine yönelik araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirme; söz konusu silah ve silah sistemleri ile savunma sanayi ürünlerinin üretimini tez montaj ve entegrasyonunu satış ve pazarlamasını yapmak. Amacımıza uygun olarak hedeflerimizi belirlemek dışında stratejik planımızı hazırlıyoruz. Deneme üretimlerimize de başladık, Allah kısmet ederse üretime de hazırız. Şu an için çalışan sayımız 90, 2021 için planlanan çalışan sayımız 230 olacak ve 5’inci yılın sonunda tam kapasiteye ulaşmak istiyoruz. 5’inci yılın sonunda da bin 224 takım arkadaşıyla çalışmayı hedefliyoruz. Çalışan insan kaynağımızın yüzde 60’ı Ar-Ge mühendislerden oluşacak. Katma değeri yüksek ürünler ve sistemler üretmek ana hedefimiz. Aselsan’ın güçlü yönü olan mühendislik ve tasarım kabiliyetini özel sektörü hız ve dinamiklik ile birleştiriyoruz. Önceliğimiz uzaktan komuta silah sistemleri üretme. Uzaktan komuta silah sistemlerinin üzerinde kullanılan silahlarımızın büyük bir bölümü ithal, bizim birincil önceliğimiz sistemlerde kullanacağımız silahlarımızın millileştirilmesi ve yerlileştirilmesi, tasarımsal geliştirme, mühendislik ticarileştirilecek olan süreci yönetmek.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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