  • BIST 103.877
  • Altın 272,142
  • Dolar 5,7178
  • Euro 6,2489
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

ASELSAN'da istihdam seferberliği

ASELSAN, 2019'un 9 aylık döneminde bin 134 kişilik yeni istihdam sağladı.
ASELSAN'da istihdam seferberliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eylül ayı itibarıyla 10 milyar dolarla tarihi sipariş rekoru kıran ASELSAN, bu kapsamda mühendis ve teknisyen kadrosunu genişletiyor. 

ASELSAN'a yeni başlayan çalışanların yüzde 70'ini mühendisler, yüzde 25'ini de teknisyenler oluşturuyor. İşe alınanlar arasında 26 doktora, 144 yüksek lisans mezunu yer alıyor. Ayrıca işe alım faaliyetleri ile yurt dışındaki yetişmiş insan kaynağının da ülkeye dönmesi sağlandı.

Nitelikli iş gücü istihdamının en büyük öncelik olarak öne çıktığı bu süreçte, şirket daha çevik bir organizasyon yapısına sahip olmak adına birtakım değişiklikleri de hayata geçirdi. Organizasyonel yapıyı daha verimli kılmak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla yönetici pozisyonlarında sadeleştirmeye gidildi. Alınan karar doğrultusunda 20 yönetici emekliye ayrıldı.

ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla karşılama ve global düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım ve ormancılıkta 3 yıllık yol haritası belli oldu01 Ekim 2019 Salı 13:30
  • Market fiyatlarını karşılaştırmada mobil dönem01 Ekim 2019 Salı 13:00
  • Temel Karamollaoğlu: "Ekonomimiz uçuşa geçti!"01 Ekim 2019 Salı 12:33
  • Finansal istikrara 'tasarruflu' destek01 Ekim 2019 Salı 12:31
  • Bakan Turhan'dan GSM operatörlerine 'kapasite artırma' talimatı01 Ekim 2019 Salı 12:30
  • Elektriğe büyük zam01 Ekim 2019 Salı 08:12
  • Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz30 Eylül 2019 Pazartesi 10:56
  • Üç kamu bankası konut kredisini yapılandırıyor30 Eylül 2019 Pazartesi 09:59
  • Asgari ücretlilerin maaşları bu aydan itibaren eksik mi yatacak?30 Eylül 2019 Pazartesi 09:54
  • Dev kampanyaya iki firma daha dahil oldu30 Eylül 2019 Pazartesi 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti