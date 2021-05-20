  • BIST 1.452
  • Altın 503,822
  • Dolar 8,3636
  • Euro 10,2024
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

ASELSAN'dan 35,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında aviyonik sistemlerin ihracatıyla ilgili 35,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.
ASELSAN'dan 35,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik aviyonik sistemlerin ihracatı ile ilgili toplam bedeli 35 milyon 538 bin 737 dolar olan bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD merkezli uygulama Filistin'e yardımları askıya aldı20 Mayıs 2021 Perşembe 09:39
  • Gram altın 6 ayın zirvesine ulaştı20 Mayıs 2021 Perşembe 09:22
  • Dolar, Fed tutanakları sonrası yükselişte20 Mayıs 2021 Perşembe 09:22
  • Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle dalgalı seyrini sürdürüyor20 Mayıs 2021 Perşembe 09:17
  • ABD'den Almanya'ya Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırımlarda muafiyet20 Mayıs 2021 Perşembe 09:17
  • Çin'in yasak kararı kripto para birimlerine değer kaybettirdi19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:21
  • Küresel ticaret 2021'in ilk çeyreğinde Asya ihracatıyla toparlandı19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:09
  • Bakan Varank: Birçok ülkeden İHA ve SİHA'larımızın kendilerine satılmasıyla ilgili talepler var19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:08
  • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, güneş enerjisi santrallerine 200 milyon dolar finansman sağlayacak19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:08
  • Dağıtık enerji kaynakları düşük karbon ekonomisine ulaşmaya yardımcı olacak19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti