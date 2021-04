ASELSAN'ın net karı ilk çeyrekte 1,2 milyar TL oldu

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "2021 yılının ilk çeyreğinde büyüme ve karlılık göstergelerimizde belirgin bir ivmelenme yaşadık." dedi.

ASELSAN'ın net karı yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 1,2 milyar TL oldu.

ASELSAN'dan yapılan açıklamayla, yılın ilk çeyrek finansal sonuçları paylaşıldı.

Buna göre şirket, salgın döneminde yaşanan küresel ekonomik daralmaya rağmen dönemi istikrarlı büyüme ve yüksek karlılıkla tamamladı.

ASELSAN'ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 büyüyerek 3,2 milyar TL'ye ulaşırken, şirketin brüt karı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 24 seviyesinde arttı.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artış göstererek 761 milyon TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı şirketin yıl sonuna ilişkin paylaştığı öngörü olan yüzde 20-22 aralığının üstüne çıkarak yüzde 24 olarak gerçekleşti.

ASELSAN’ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 1,2 milyar TL seviyesine ulaştı, şirketin özkaynaklarının aktife oranı yüzde 56, bakiye siparişleri toplamı da 9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"Ülkemize uygulanmaya çalışılan ambargolar savunmada kendi kendine yetebilirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün, 2021 yılın ilk çeyreğinin dünyanın salgınla mücadelesinin ikinci yılına girdiği, ülkelerin salgının ekonomik hasarlarını asgari seviyeye indirmek için tüm yöntemleri denediği bir dönem olduğunu aktardı.

ASELSAN olarak Türkiye için üstlendikleri sorumluluğun tam bilinciyle faaliyetlere yine kesintisiz devam ettikleri bir çeyreği geride bıraktıklarını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizden çalışanlarımıza, tedarikçilerimizden toplumumuza her bir paydaşımızı gözeterek, her türlü sağlık tedbirini istisnasız alarak her zamanki disiplinimizle çalıştık. Bunun sonucunda 2021 yılının ilk çeyreğinde büyüme ve karlılık göstergelerimizde belirgin bir ivmelenme yaşadık. 2021 yılının ilk ayları ASELSAN'ın kuruluş misyonunun, var olma nedeninin bir kez daha görünür olduğu bir dönem oldu.

Ülkemize doğrudan veya dolaylı yoldan uygulanmaya çalışılan ambargolar savunmada kendi kendine yetebilirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. ASELSAN tarafından geliştirilip üretilen CATS Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sisteminin kullanıma alınması 45 yılı aşkın süredir devam ettirdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin en güncel örneği oldu."

"2021 yılında tedarikçilerimizi finansal olarak destekleme çalışmalarını sürdürdük"

Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın vizyonu ile Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık mücadelesinde her geçen gün büyüyen tedarikçi ekosisteminin önemli bir parçası olduklarının altını çizerek, oluşturdukları güç birliği şemsiyesi altında 2021 yılında tedarikçileri finansal olarak destekleme çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bu kapsamda sadece ilk çeyrekte 4 bini aşkın tedarikçiye 4 milyar TL'ye yaklaşan ödeme yaparak finansal katkı sağladıklarını aktaran Görgün, "Tedarikçi ağımızı daha etkin yönetmek, millileştirme çalışmalarımıza ivme kazandırmak ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü arttırmak amacıyla direktörlük seviyesinde olan Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğümüzü, Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı olarak yapılandırdık. Hayata geçirdiğimiz yeni organizasyonla başta millileştirme olmak üzere savunma sanayine yeni firma kazandırılması konularında çok daha proaktif olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Finansal teknolojilere odaklanıyoruz"

Görgün, ASELSAN’ın savunma dışı alanlardaki hakkında da bilgi verdi.

2020 yılının zorlu koşullarında milletin ihtiyacına çözüm bulabilmek amacı ile başlatılan solunum cihazı üretim seferberliğinde, üzerlerine düşeni yaparak on binlerce solunum cihazını Sağlık Bakanlığı'nın hizmetine sunduklarını hatırlatan Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 yılı ilk çeyreğinde ani kalp durmalarında kritik müdahaleyi gerçekleştirecek Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazımızın Fransa ve İtalya’ya ihracatlarını gerçekleştirdik. Finans sektöründe yaşanan hızlı değişimleri gözeterek, finansal teknolojilerde yaşanan gelişmeleri takip etmek ve bu alandaki iş geliştirme fırsatlarını değerlendirmek amacıyla organizasyonumuzu yapılandırdık.

Finansal teknolojilere odaklanıyoruz Güçlü finansal yapımız ve deneyimimiz ile finansal teknolojiler alanında da önemli bir teknoloji sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz. Ciddi mühendislik yeteneği gerektiren bu alanda milli teknolojiler geliştirmek için gece gündüz çalışacağız."

Görgün, ikinci yılına giren küresel salgın ve beraberinde gelen ekonomik sıkıntıların, şirketlerin güçlü finansal yapıya sahip olmasının önemini ortaya çıkardığının altını çizdi.

Güçlü özkaynakları, düşük borçluluk oranları ve kuvvetli bilançoları ile 2021 yılının kalan döneminde de aynı çalışma azmiyle ilerlemeye ve bunu finansal sonuçlara aktarmaya devam edeceklerini belirten Görgün, "Savunma sanayiinde edindiğimiz deneyimin sivil birçok alana aktarılması sürecinde bizleri her zaman cesaretlendiren ve bu yolda liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu başarıda emeği geçen 9 bine yakın çalışanımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.