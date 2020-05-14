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Aşevlerine 38 milyon lira kaynak ayrıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Desteklediğimiz aşevleri 2019'da 38 bin 422 kişilik kapasite ile hizmet verdi. 2020 yılı için kapasitemizi 39 bin 484 kişiye yükselttik." dedi.
Aşevlerine 38 milyon lira kaynak ayrıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, destekledikleri aşevi hizmetlerinin kapasitesinin bu yıl 39 bin 484 kişiye yükseltildiğini ve bu kapsamda aşevlerine toplam 38 milyon lira kaynak aktarımında bulunduklarını bildirdi.

Bakanlık, Türkiye genelindeki aşevleri aracılığıyla ihtiyaç sahipleri, yaşlı, engelli ve hastalar ile evsiz vatandaşlar için üç öğün sıcak yemek hizmeti sunulmasını sağlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşevlerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ve belediyelerle iş birliğinde faaliyet gösterdiğini aktardı.

Selçuk, "Desteklediğimiz aşevleri 2019 yılında 38 bin 422 kişilik kapasite ile hizmet verdi. 2020 yılı için kapasitemizi 39 bin 484 kişiye yükselttik. Bu hizmetlerimizin aksamadan devam etmesi için 2020 yılında toplam 38 milyon lira kaynak ayırdık." bilgisini paylaştı.

Kovid-19 sebebiyle evlere hizmet dönemi başladı
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı huzurevlerinden engelli bakım merkezlerine, Çocuk Evleri Sitelerinden kadın konukevlerine kadar tüm kuruluşlarda sıkı önlemler alındığını, salgınla etkin bir mücadele verildiğini vurgulayan Selçuk, benzer şekilde Bakanlıkça sunulan sosyal yardım hizmetlerinde de bazı tedbirlerin devreye alındığını dile getirdi.

Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli personelin, kronik hastalığı bulunan veya 65 yaş ve üstü evinden çıkamayan tüm vatandaşların yanında olduğuna, onların her ihtiyacına koştuğuna dikkati çeken Selçuk, mart ayında Türkiye genelindeki 1003 SYDV'ye Kovid-19 tedbirlerine ilişkin talimatlar gönderildiğini söyledi.

Bakan Selçuk, bu kapsamda SYDV binalarında gerekli dezenfeksiyonun sağlandığını, sosyal yardım başvuru sahipleriyle toplu görüşme yapmaktan kaçınıldığını ve salgın tehdidi geçene kadar zorunlu haller dışında hane ziyaretlerinin ertelendiğini belirterek şunları kaydetti:

"İlk Kovid-19 vakasının ülkemizde görüldüğü 11 Mart'tan itibaren, salgın riskine karşı aşevlerimizdeki servis usulü yemek hizmetini geçici olarak sonlandırdık.

Mağduriyet yaşanmaması için yemek hizmetinin aşevleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilmesi sağlanıyor. Bunun yapılamadığı durumlarda ise vatandaşlarımıza kuru gıda desteğinde bulunuluyor."

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