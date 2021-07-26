Asfalt Atıldı Izgara Unutuldu

Pursaklar’daki bir cadde üzerinde bulunan yağmur suyu ızgaralarının yol seviyesine getirilmemesi tehlikeye davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar, iki ay önce caddeye atılan asfalt nedeniyle yol seviyesinden düşük kalan ızgaraların yola sıfırlanmasını bekliyor.

Bölgede dubalarla önlem alınmaya çalışılıyor.

Pursaklar Saray’daki Şehit Ahmet Edem Caddesi üzerinde bulunan yağmur suyu ızgaralarının yol seviyesine getirilmemesi tehlikeye davetiye çıkarıyor. Bölgedeki vatandaşlar, iki ay önce atılan asfalt nedeniyle yol seviyesinden düşük kalan ve trafik güvenliği için risk oluşturan yağmur suyu ızgaralarının bir an önce yol seviyesine getirilmesini bekliyor.

ARAÇLAR DÜŞÜYOR

Gazetemize konuşan bölgedeki bir esnaf, “Şehit Ahmet Edem Caddesi’nde geçtiğimiz Ramazan ayında asfalt kazılmış, Başkent Elektrik’in alt yapı çalışmalarını uzatması nedeniyle caddeye asfalt bir ay sonra atılabilmişti.

O da sizin gazetenizin sorunu gündeme getirmesiyle çalışmalar hızlanmıştı.

Tam asfaltımız atıldı derken şimdi de cadde üzerindeki düşükte kalan yağmur suyu ızgaraları yol seviyesine bir türlü getirilemedi. Buraya sürekli araçlar düşüyor. Son olarak duba koyuldu ancak bu da trafiğin sıkışmasına neden oluyor. Bu durum yaklaşık iki aydır devam ediyor. Sağlı ve sollu olmak üzere aynı hizadaki iki ızgaranın yol seviyesine getirilmesini istiyoruz” dedi.

NEDEN MÜDAHALE EDİLMİYOR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine söz konusu yağmur ızgaralarının yol seviyesine getirilmesi için çağrıda bulunan bir mahalle sakini ise “Yol seviyesine alınmayı bekleyen iki tane yağmur ızgarası var. Aylardır bu halde bekliyor. Herhâlde burayı yapmayı unuttular. Sağlı ve sollu olan yağmur ızgaralarının yol seviyesine çıkarılmaması bölgede trafiğe ve tehlikeye neden oluyor. Buraya aylardır müdahale edilmiyor. Bir an önce burayı belediye ekipleri onarmalı” diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-