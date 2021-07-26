  • BIST 1.349,110
  • Altın 494,33
  • Dolar 8,5600
  • Euro 10,0900
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Asfalt Atıldı Izgara Unutuldu

Pursaklar’daki bir cadde üzerinde bulunan yağmur suyu ızgaralarının yol seviyesine getirilmemesi tehlikeye davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar, iki ay önce caddeye atılan asfalt nedeniyle yol seviyesinden düşük kalan ızgaraların yola sıfırlanmasını bekliyor.
Asfalt Atıldı Izgara Unutuldu

Bölgede dubalarla önlem alınmaya çalışılıyor. 

 

Pursaklar Saray’daki Şehit Ahmet Edem Caddesi üzerinde bulunan yağmur suyu ızgaralarının yol seviyesine getirilmemesi tehlikeye davetiye çıkarıyor. Bölgedeki vatandaşlar, iki ay önce atılan asfalt nedeniyle yol seviyesinden düşük kalan ve trafik güvenliği için risk oluşturan yağmur suyu ızgaralarının bir an önce yol seviyesine getirilmesini bekliyor.

ARAÇLAR DÜŞÜYOR 

Gazetemize konuşan bölgedeki bir esnaf, “Şehit Ahmet Edem Caddesi’nde geçtiğimiz Ramazan ayında asfalt kazılmış, Başkent Elektrik’in alt yapı çalışmalarını uzatması nedeniyle caddeye asfalt bir ay sonra atılabilmişti. 
O da sizin gazetenizin sorunu gündeme getirmesiyle çalışmalar hızlanmıştı.
Tam asfaltımız atıldı derken şimdi de cadde üzerindeki düşükte kalan yağmur suyu ızgaraları yol seviyesine bir türlü getirilemedi. Buraya sürekli araçlar düşüyor. Son olarak duba koyuldu ancak bu da trafiğin sıkışmasına neden oluyor. Bu durum yaklaşık iki aydır devam ediyor. Sağlı ve sollu olmak üzere aynı hizadaki iki ızgaranın yol seviyesine getirilmesini istiyoruz” dedi. 

sehit-ahmet-edem-caddesi-2.jpg

NEDEN MÜDAHALE EDİLMİYOR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine söz konusu yağmur ızgaralarının yol seviyesine getirilmesi için çağrıda bulunan bir mahalle sakini ise “Yol seviyesine alınmayı bekleyen iki tane yağmur ızgarası var. Aylardır bu halde bekliyor. Herhâlde burayı yapmayı unuttular. Sağlı ve sollu olan yağmur ızgaralarının yol seviyesine çıkarılmaması bölgede trafiğe ve tehlikeye neden oluyor. Buraya aylardır müdahale edilmiyor. Bir an önce burayı belediye ekipleri onarmalı” diye konuştu.   

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 26 Temmuz 202126 Temmuz 2021 Pazartesi 10:00
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 26 Temmuz 2021 - ASKİ26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:50
  • Su Kesintisi 26 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:04
  • Esnaf Bayram Sonrasından Umutlu26 Temmuz 2021 Pazartesi 07:36
  • Son durak Trabzon26 Temmuz 2021 Pazartesi 07:15
  • Bölgeyi Canlandıracak26 Temmuz 2021 Pazartesi 03:21
  • Yıldız Gençlik Bayramda Şehitleri Unutmadı24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:06
  • Anadolu'nun Plajı24 Temmuz 2021 Cumartesi 05:39
  • Bir Bitti Sıra İkide24 Temmuz 2021 Cumartesi 05:00
  • Son Pazarlıklar Yapılıyor19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti