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Asfalt çalışmaları hızlandı

Sincan Belediyesi, asfalt çalışmalarını yaz aylarının gelmesiyle birlikte hızlandırdı. Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu yıl da birçok köy ve mahalleye asfalt döküm çalışması yapmaya devam ediyor. 
Asfalt çalışmaları hızlandı

Sincan’ı güzelleştirme konusunda emin adımlarla ilerleyen Sincan Belediyesi, Plevne Mahallesi, Törekent Mahallesi gibi merkez mahallelerin de içinde bulunduğu toplam 25 mahalle ve 175 sokakta asfalt onarım, bakım ve yama çalışması yaparak vatandaşın önemli bir ihtiyacını daha gideriyor. Tam kapanma sürecinde de çalışmalarına aralıksız devam eden Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, asfaltlama çalışmalarına 22 köy, 27 mahalle, toplamda 205 cadde ve sokak asfaltlanmasıyla devam ediyor. 

Sincan ilçesine bağlı 22 köye toplamda 5.000 ton asfalt atılacak. Temelli Bölgesi de bu asfaltlama çalışmaları içerisinde bulunuyor. Bölgede 4 mahalle, toplamda 30 cadde ve sokağa 7.000 ton asfalt bakım ve yama çalışması yapılacak.

Ekipler, acil olan bölgelere öncelik vererek, asfalt onarım, bakım ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçenin muhtelif bölgelerinde yürütülen ve tamamlanan asfaltlama çalışmaları yıl sonuna kadar devam edecek. 

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