  • BIST 1.392,910
  • Altın 492,12
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9750
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 22 °C
»

Asfalt çalışmalarını denetledi

Mamak Belediyesi’nin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, ulaşımda yaya güvenliği ve araç trafiğini düzenlemek adına başlattığı asfalt, yol açımı, tretuvar ve bordür çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 
Asfalt çalışmalarını denetledi

Bu kapsamda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Âşık Veysel ve Peyami Safa Mahallelerinde sürdürülen afsal çalışmalarını yerinde denetledi, eksiklikler konusunda talimat verdi.

dsc_2375.jpg

Mamak Belediyesi olarak ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Köse, “İlçemizdeki mevcut yollar ile yeni açılan imar yollarının bakım ve onarımı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ulaşım hizmetlerine büyük önem veriyoruz. İlçemizdeki cadde ve sokakları ihtiyaçlara göre yenilemeye devam edeceğiz” dedi.

dsc_2197.jpg

Gece-gündüz asfalt seferberliği

Sene başından itibaren 45.263.880 kg asfalt serimi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Köse, ilçenin dört bir yanında gece gündüz çalışarak asfalt seferberliğini sürdürdüklerini kaydetti. Köse, “64 Mahallemizde herhangi bir yol problemi varsa vatandaşlarımız hiç kuşkuya düşmesin.

dsc_2405.jpg

Ekiplerimiz anında müdahale için gece gündüz hazır bekliyor. Belediyemizin tüm imkânlarını muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizin hizmetindedir. Her mahalleye eşit hizmet götürme gayreti içerisindeyiz” dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk lezzete ve sunuma tam not verdi31 Temmuz 2021 Cumartesi 01:00
  • Yeni yollar açılıyor31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:30
  • Anneler ve çocukları iş başında 31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:15
  • Sokak Hayvanları İçin 7/24 Mesai30 Temmuz 2021 Cuma 06:00
  • Telafide Ben de Varım projesine destek30 Temmuz 2021 Cuma 05:00
  • Köylü pazarları kurulmaya başladı30 Temmuz 2021 Cuma 03:45
  • Dezenfekte sürüyor30 Temmuz 2021 Cuma 03:15
  • Rektör Ünüvar’dan  Başkan Köse’ye Ziyaret30 Temmuz 2021 Cuma 02:00
  • Esnaf ziyareti30 Temmuz 2021 Cuma 01:30
  • 5 ülkeden 40 öğrenci30 Temmuz 2021 Cuma 01:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti