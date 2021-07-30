Asfalt çalışmalarını denetledi

Mamak Belediyesi’nin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, ulaşımda yaya güvenliği ve araç trafiğini düzenlemek adına başlattığı asfalt, yol açımı, tretuvar ve bordür çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Âşık Veysel ve Peyami Safa Mahallelerinde sürdürülen afsal çalışmalarını yerinde denetledi, eksiklikler konusunda talimat verdi.

Mamak Belediyesi olarak ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Köse, “İlçemizdeki mevcut yollar ile yeni açılan imar yollarının bakım ve onarımı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ulaşım hizmetlerine büyük önem veriyoruz. İlçemizdeki cadde ve sokakları ihtiyaçlara göre yenilemeye devam edeceğiz” dedi.

Gece-gündüz asfalt seferberliği

Sene başından itibaren 45.263.880 kg asfalt serimi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Köse, ilçenin dört bir yanında gece gündüz çalışarak asfalt seferberliğini sürdürdüklerini kaydetti. Köse, “64 Mahallemizde herhangi bir yol problemi varsa vatandaşlarımız hiç kuşkuya düşmesin.

Ekiplerimiz anında müdahale için gece gündüz hazır bekliyor. Belediyemizin tüm imkânlarını muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizin hizmetindedir. Her mahalleye eşit hizmet götürme gayreti içerisindeyiz” dedi.

