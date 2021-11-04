Asfalt Seferberliği

Karataş Mahallesi’nde imar planına uygun olarak yeni yol açan Çankırı Belediyesi, bölgede asfaltlama çalışmalarına başladı. Kayabaşı Caddesi ile Şehit Burak Karayel Sokağı’nı birbirine bağlayan Toprak Baba Sokağı’na 600 ton asfalt döküldü.

Çankırı Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek daha kolay ulaşım imkânı sağlamak amacı ile Karataş Mahallesi’ne bağlantı yolu açtı. Kayabaşı Caddesi ile Şehit Burak Karayel Sokağı’nı birbirine bağlayan 10 metre genişliğindeki Toprak Baba Sokağı’na 650 ton plentmiks temel malzeme serimi yapılarak 600 ton sıcak asfalt döküldü. Bölgeye 182 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğinde istinat duvarı da yapıldı.

Daha sağlıklı ve kolay ulaşım için mesai harcamaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Şehrimizin ihtiyaç noktalarında yeni yol açım, yol iyileştirme ve asfaltlama çalışmalarımız ile kaldırım ve kavşak düzenlemelerimiz devam ediyor. Bu süreçte hizmet götürdüğümüz yerlerde bölge sakinlerimizin istek ve önerilerini de değerlendiriyoruz. Karataş Mahallemizde imar planına uygun yeni yol açım çalışmalarımız tamamlandı. Bölgede çevreyi tehdit eden metruk yapıları yıktık. Ekiplerimiz, mahalle sakinlerinin araçlarını park edecekleri yeni otopark alanlarının düzenlenme çalışmalarına devam ediyor.” dedi.