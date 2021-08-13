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Asfalt seferberliği sürüyor

Çankırı Belediyesinin asfalt seferberliği sürüyor. Dr. Refik Saydam İlkokulu ve Orman İşletme Müdürlüğü bahçesini asfaltlayan ekipler,  toplam 750 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. 
Asfalt seferberliği sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin muhtelif alanlarında asfalt çalışmaları devam ediyor. Resmi kurum ve okul bahçelerinin güzelleşmesi ve çevre düzenine katkı sağlamak için yapılan çalışmalarda bozulan alanlar yenileniyor.

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Kamuya açık resmi alanlarda yapılan çalışmalar ile kurumlara katkı sağladıklarını belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen,   “Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde yaptığımız asfalt çalışması ile kurum çalışanlarına, okulların açılmasına yakın Dr. Refik Saydam İlkokuluna yaptığımız asfalt ile öğrencilerimize bakımlı bir alan sağlamak istedik. 7’den 70’e milletimize hizmet yolunda engel yok.” dedi. 


 

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