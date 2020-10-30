Asfalt sermeye devam

Koronavirüs salgınından dolayı hiçbir aksaklık göstermeden asfalt, kilitli parke taşı ve beton yol çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürerek 16 sokakta daha sıcak asfalt serim çalışmasını tamamladı.
Başkan Ertuğrul Çetin, gece gündüz demeden fedakarca çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerini ziyaret ederek, 16 sokakta tamamlanan asfalt serim çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
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