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Asgari ücret bugün açıklanıyor

2020 yılında uygulanacak asgari ücret miktarı 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' tarafından bugün açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret jestinin ne olacağı merak ediliyor.
Asgari ücret bugün açıklanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararın bugün açıklanması bekliyor.

Son toplantısını bugün yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıda netleştirecek.

Bugün saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son kez toplanarak 2020 yılı asgari ücret tutarını açıklayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN JESTİ MERAK EDİLİYOR

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretliye "İnşallah jestimizi yaparız" demişti.

Ayrıca işveren temsilci sendikası TİSK ise henüz teklifini açıklamazken ancak işçi sendikaları ciddi bir artış yapılmaması halinde kararı kabul edemeyeceklerini vurguluyor.

Öte yandan Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ortak ses yükseltti ve asgari ücret için alt sınırı açıkladı. İşçi sendikaları 2020 yılı için asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını istiyor.

 

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