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Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Milyonlar 'Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını merak ederken, gözler bugün yapılacak kritik toplantıya çevrildi.
Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Asgari ücret 2020 için kritik gün... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini belirlemek için ikinci toplantısını bugün yapacak.

Komisyon TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde toplanacak. Toplantıda işçi ve işveren taraflarının görüşlerinin alınması beklennirken, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının temsilcilerinin yıl içerisindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapması ve 2020 hedeflerinin paylaşılacağı açıklandı.

7 MİLYON KİŞİ DOĞRUDAN ETKİLENİYOR

Asgari ücretten doğrudan etkilenenlerin sayısı 7 milyon olarak belirtiliyor. Dolaylı etkilenenler ile bu sayı 10 milyona kadar çıkıyor.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET 2020 ZAM TEKLİFİ NE KADAR?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti olan 2 bin 578 TL'nin altında bir rakam için masaya oturmayacaklarını söylemişti.Bu da mevcut asgari ücrette yüzde 27 oranında bir artış olması anlamına geliyor.

SON 10 YILDA HİÇ ENFLASYONUN ALTINDA ZAM YAPILMADI

Asgari ücret zam pazarlıklarında tarafların gözettikleri en önemli husus enflasyondan işçinin etkilenmemesi oluyor. Son 10 yılda yapılan zamların hiçbiri enflasyonun altında kalmadı. Enflasyonun en yüksek olduğu 2019 yılında bile zam oranı yüksek tutuldu. 2019 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 12 seviyesinde bulunuyor

2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2019 yılı asgari ücret tutarı şu şekilde;

Brüt Ücret 2.558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL
Gelir Vergisi 326,20 TL
Damga Vergisi 19,42 TL
Kesintiler Toplamı 729,38 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL

Öte yandan asgari ücrette üçüncü toplantı ise 17 Aralık'ta işveren tarafını temsil eden TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

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