Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

Önümüzdeki yılın asgari ücretinde ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 526 lira.

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri önümüzdeki pazartesi günü yani 2 Aralık'ta başlayacak.

İşçiler bu görüşmelerden çıkacak kararı merakla beklerken sendikalar talep edecekleri ücreti açıklamaya başladı.

2 BİN 526 LİRA

Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı. Sendika bu miktarı belirlerken de açlık-yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduklarını belirtti.