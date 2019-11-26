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Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

Önümüzdeki yılın asgari ücretinde ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 526 lira.
Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri önümüzdeki pazartesi günü yani 2 Aralık'ta başlayacak.

İşçiler bu görüşmelerden çıkacak kararı merakla beklerken sendikalar talep edecekleri ücreti açıklamaya başladı.

2 BİN 526 LİRA

Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı. Sendika bu miktarı belirlerken de açlık-yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduklarını belirtti.

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