Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri önümüzdeki pazartesi günü yani 2 Aralık'ta başlayacak.
İşçiler bu görüşmelerden çıkacak kararı merakla beklerken sendikalar talep edecekleri ücreti açıklamaya başladı.
2 BİN 526 LİRA
Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı. Sendika bu miktarı belirlerken de açlık-yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduklarını belirtti.
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