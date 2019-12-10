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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplandı

Ankara'da, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 asgari ücretini belirlemek için 2'nci kez toplandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplandı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ikinci ayağı, Türk-İş'te gerçekleştirildi. Toplantıya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı. 

'İNŞALLAH ÇALIŞANLAR LEHİNE GÜZEL BİR TABLO OLUR'

Toplantı öncesi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, komisyon üyelerine 'hoş geldiniz' diyerek, açıklamada bulundu. Başkan Atalay, bu yıl ilk defa DİSK ve HAK-İŞ ile birlikte bu süreci götürdüklerini, ilk toplantı sonrası arkadaşlarının DİSK ve HAK- İŞ'i ziyaret edip onların da görüş ve kararını aldıklarını bildirdi. 2020 asgari ücret tekliflerinin 2 bin 578 lira olarak açıkladıklarını hatırlatan Atalay, "Açlık, yoksulluk sınırı var, bir de yaşam maliyeti vardı. O gün biz, 'söylediğimiz rakam bunun altında olmasın' diye talep ettik. Biz aynı noktadayız. İnşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı olur. Güzel bir rakam açıklanırsa, biz de mutlu olacağımızı ifade ederiz" dedi. Atalay'ın açıklamasının ardından komisyon üyeleri toplantıya geçti.

'ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEMEK ANAYASA HÜKMÜDÜR'

Toplantıda konuşan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, asgari ücret tespit komisyonunun bağımsız bir komisyon olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Burada çalışanların geçim şartları ve ülkedeki ekonomik duruma göre asgari ücreti belirlemeye çalışıyoruz. Bu bir anayasa hükmüdür, biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Bugünkü toplantıda kamu kurumlarının temsilcilerinin birer sunum yapmalarını bekliyoruz. Geçen toplantımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK'te belli konularda veriler ve raporlamaların komisyona sunulmasını istemiştik. Şimdi onları dinleyeceğiz, değerlendireceğiz. Son toplantıyı Aralık ayının son haftası bakanımızın başkanlığında yapmayı planlıyoruz. Belirlenecek asgari ücretin tüm çalışma hayatına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." Yapılan açıklamanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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