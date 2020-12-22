  • BIST 1.398
  • Altın 460,813
  • Dolar 7,6654
  • Euro 9,3623
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 2 °C
»

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyeti görüşlerini sunacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılıyor.

Komisyonda, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor.

Türk-İş heyetinin görüşlerini paylaşacağı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin de zam pazarlığında dikkate alınan hususlardan biri olan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaşması bekleniyor.

Asgari ücret net 2 bin 324 lira
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Moody's 2021 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı22 Aralık 2020 Salı 10:09
  • PTT AŞ kurye ve posta kargosu gönderilerinde yeni yıl öncesi yüzde 25 indirim uygulayacak22 Aralık 2020 Salı 10:08
  • Toyota üretimi durduracak22 Aralık 2020 Salı 09:51
  • Dolar yeniden düşüşte22 Aralık 2020 Salı 09:51
  • İkinci ihracat treni Çin yolunda22 Aralık 2020 Salı 09:50
  • PTT AŞ kurye ve posta kargosu gönderilerinde yeni yıl öncesi yüzde 25 indirim uygulayacak22 Aralık 2020 Salı 09:38
  • Moody's 2021 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı22 Aralık 2020 Salı 09:38
  • Savunma sanayisi şirketleri 'bilgi güvenliği' konusunda uyardı22 Aralık 2020 Salı 09:37
  • Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı22 Aralık 2020 Salı 09:36
  • Elektrikte serbest tüketici limiti 2021 için 1200 kilovatsaat olacak22 Aralık 2020 Salı 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti