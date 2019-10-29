Asgari ücret yetmeyince kendi işini kurdu

Genç girişimci İsmail Kalkır asgari ücreti yetersiz buldu, kendi işinin patronu oldu. Kalkır, “Asgari ücret kazandığım işimi bıraktım, çay ocağı devir aldım. Şu an aylık 3 bin liranın üzerinde kazanıyorum” dedi.

Kızılay Turtes İşhanı ’nda çay ocağı işleten 26 yaşındaki İsmail Kalkır, çaycılık hakkında gazetemize konuştu. Genç girişimci Kalkır, asıl mesleğinin dekoratif ayna ve cam ustalığı olduğunu ve kazancın yetersiz geldiği için böyle bir girişimde bulunduğunu kaydetti. Kalkır, “Günümüzde asgari ücret yeterli gelmiyor. Bu yüzden çay ocağı işletme girişiminde bulundum ve riske girdim. Şimdi, ise ayda 2 bin lira değil 3 bin liranın üzerinde kazanç elde ediyorum” dedi.

AZ GELEN MAAŞ PATRON YAPTI

Kalkır, genç yaşta kendi işinin patronu olmayı ise şöyle değerlendirdi, “Burayı bir basamak olarak görüyorum. İlerleyen yıllarda daha büyük bir çay ocağını işletmeyi düşünüyorum. Burayı eski sahibinden devir aldım. Kendi işimin patronu oldum. Normalde dekoratif ayna-cam ustasıyım. Ekonomik sıkıntılardan dolayı işler azalmıştı. Malum günümüz şartlarında ise asgari ücret yetmediği için bende ticarete atıldım ve böyle bir işin içine girdim.”

3 BİN LİRANIN ÜZERİNDE KAZANIYOR

“Rızkın onda dokuzunun ticarette olduğunu düşünerek ‘Bismillah’ deyip işe başladık. İlk geldiğim zamanlarda buranın günlük cirosu 80 ila 130 lira arasında idi. Şimdi ise 180 liralara kadar çıkardım ve 250 lirayı dahi görür olduk. Asgari ücrete çalışacakken, risk aldım esnaf oldum ve 3 bin liranın üzerinde kazanır oldum” dedi.

HER AN TAZE

Çay ocağı kültürünün pasaj ve iş hanlarında devam ettiğini fakat bu kültürün azalmaya başladığını belirten Kalkır, “Çay ocağı kültürü günden günde azalıyor. Gelişen teknoloji ile beraber esnaflar su ısıtıcılarından, elektrikli çay ocağına kadar birçok ürün kullanarak kendi çayını yapma girişiminde bulunuyor. Onlar da demleme yapıyor ama bizde her an taze olduğu için büyük bir kısım esnaf bizi tercih ediyor” diye konuştu.

DÜRÜSTLÜK VE SAMİMİYET ÖNEMLİ

Çayı 1 liraya sattığına dikkat çeken Kalkır, esnaflıkta en önemli olanın samimiyet ve dürüstlük olduğuna inanıyor. Kalkır, temizliğinde en önemli şiarlarından biri olduğunu kaydederek, “Temizlik önemli. Temizlik kadar dürüstlük de önemli. Benim çayım her an tazedir. Temiz, dürüst ve samimi iş yaparım. Günde 180 bardak çay satıyorum. Esnaflıkta yeni olduğum için burada biraz pişip ilerleyen zamanlarda daha büyük bir işletmeye geçmek istiyorum”

ALLAH BEREKETİNİ VERİYOR

“Çay satmak aslında bereketli bir iş. Helal olduğu için Allah bereketini veriyor. İşini de düzgün yaptığın sürece kazancından memnun kalıyorsun. Malzemelerinde en kalitesini kullandığında talep artıyor. Bu da önemli bir husus” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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