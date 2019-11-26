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Asgari ücret zammı için ilk teklif geldi: 2 bin 526 TL

2020 yılı asgari ücreti için ilk teklif Türk-İş'ten geldi. Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı.
Asgari ücret zammı için ilk teklif geldi: 2 bin 526 TL

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, 2 Aralık'ta başlıyor

Görüşmeler öncesi sendikalar talep edecekleri ücreti açıklamaya başladı. ilk talep Türk-İş'ten geldi. 

ASGARİ ÜCRETTE İLK TALEP 2 BİN 526 LİRA

Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı. Sendika bu miktarı belirlerken de açlık-yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduklarını belirtti.

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