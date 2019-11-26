Asgari ücret zammı için ilk teklif geldi: 2 bin 526 TL

2020 yılı asgari ücreti için ilk teklif Türk-İş'ten geldi. Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı.