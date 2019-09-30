Asgari ücretlilerin maaşları bu aydan itibaren eksik mi yatacak?

Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin, bu aydan itibaren maaşlarında kesinti olacağı, asgari ücretlilerin eline geçen paranın bu ay 28 lira ile 78 lira arasında değişen tutarlarda azalacağı iddia edildi.

Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin, bu aydan itibaren maaşlarında kesinti olacağı, asgari ücretlilerin eline geçen paranın bu ay 28 lira ile 78 lira arasında değişen tutarlarda azalacağı iddia edildi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, asgari ücretlilerin bu aydan itibaren alacağı maaşlar eksik yatacak.

Evli ve çocuklu asgari ücretliler yüzde 20 gelir vergisi dilimine girecekleri için, asgari geçim indirimi (AGİ) ile birlikte ellerine geçen net ücret, bu aydan itibaren azalacak.

Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin eline geçen para bu ay 28 lira ile 78 lira arasında değişen tutarlarda düşecek.