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Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

7 milyon işçinin beklediği asgari ücret kararının çıkacağı toplantı başladı.
Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

İçerisinde bulunduğumuz yılda 2 bin 20 lira asgari ücretle çalışanlar için bugün büyük gün.

2020 asgari ücreti için siyasi partiler de sendikalar da talep ettiği miktarı açıklamıştı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını istemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir jest yapılacağından bahsetmişti.

BUGÜN AÇIKLANACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararını bugün açıklayacak.

TOPLANTI BAŞLADI

Toplantı 14.00 itibarıyla başladı.

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