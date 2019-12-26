Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

7 milyon işçinin beklediği asgari ücret kararının çıkacağı toplantı başladı.

İçerisinde bulunduğumuz yılda 2 bin 20 lira asgari ücretle çalışanlar için bugün büyük gün.

2020 asgari ücreti için siyasi partiler de sendikalar da talep ettiği miktarı açıklamıştı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını istemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir jest yapılacağından bahsetmişti.

BUGÜN AÇIKLANACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararını bugün açıklayacak.

TOPLANTI BAŞLADI

Toplantı 14.00 itibarıyla başladı.