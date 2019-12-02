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Asgari ücrette sona doğru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılı itibarıyla Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeden iyi durumda olduğunu söyledi.
Asgari ücrette sona doğru

Asgari ücrette son viraja girildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugünkü toplantının ardından kameralar karşısına geçti ve asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk, asgari ücrete bakıldığı zaman Türkiye'nin birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeyi geride bıraktığını söyledi.

"ASGARİ ÜCRETİ 10 KATINA ÇIKARDIK"

Bakan Selçuk, şunları söyledi: "2002 yılında 184 lira olan asgari ücret 2019 yılında 2020 liraya çıkararak 10 katına çıkardığımıza dikkat çekmek isterim.

Asgari ücretin işçiye sağladığı satın alma gücüne baktığımızda geldiğimiz nokta itibarıyla önemli bir ivmeye sahibiz.

"AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ BİRÇOK ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTIK"

2019 itibarıyla ülkemizde uygulanan asgari ücretin; Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Portekiz gibi daha birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görmekteyiz.

Asgari ücretin satın alma gücüne baktığımızda AB'ye üye ülkeler arasında 2002 başında 15. sırada 2017 ve 2018 yıllarında 18. sıradayken bu yıl ülkemiz 10. sıraya yükselmiş durumda.

"ASGARİ ÜCRETİ ARALIK AYININ SON HAFTASINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Biz burada çalışmalarını aralık ayı boyunca sürdürecek olan komisyonun ikinci toplantısını Türk-İş'in, üçüncü toplantısını ise TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Aralık ayının son haftasında bakanlığımızın ev sahipliğinde yapılacak son toplantıda ise 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek asgari ücreti açıklıyor olacağız."

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