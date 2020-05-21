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"Aşı bulununcaya kadar bekleyemeyiz"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgında ikinci aşamaya geçtiklerini ve artık ekonomide 'motoru çalıştırmanın zamanının' geldiğini söyledi.
"Aşı bulununcaya kadar bekleyemeyiz"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair önlemleri gevşettikleri bu dönemin ekonomide "motoru yeniden çalıştırma zamanı" olduğunu ve aşı bulununcaya kadar bekleyemeyeceklerini söyledi. 

Başbakan Conte, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde, bugün üç ayı geride bırakan Kovid-19 acil durumuna ilişkin bilgi verdi.

"MOTORU YENİDEN ÇALIŞTIRMA ZAMANI"

Virüsle mücadelenin ilk aşamasında aldıkları önlemlere ilişkin Conte, "Belki herkes, temel hakları etkilemesi muhtemel acı verici bu kararları alamazdı. Bugün 1. aşamada yaptığımız tercihlerin vicdanen doğru olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi acil durumun en akut aşamasının üstesinden gelme zamanı, ekonomide ve üretimde motoru yeniden çalıştırmanın zamanı." diye konuştu. 

Conte, önlemlerin kademeli olarak gevşetildiği 2. aşamaya sorumluluk ve güvenle geçtiklerini vurgulayarak, "Bulaşma eğrisinin yeniden artabileceğinin farkındayız ancak bunu hesapladık ve hepsini gözlem altında tutacağız. Yeniden açılışın risklerini kabul etmemiz lazım, aşı bulununcaya dek bekleyemeyiz. Aksi takdirde üretken sosyal doku onarılamaz şekilde tehlikeye girer." ifadelerini kullandı.

"TATİLLERİNİZİ İTALYA'DA GEÇİRİN"

Salgından ciddi şekilde etkilenen turizm sektörünün toparlanması için Avrupa Birliği'nden gelecek finansmanın netleşmesini beklediklerini aktaran Conte, "Tüm vatandaşları, tatillerini İtalya'da geçirmeye davet ediyorum. Henüz görmediğimiz güzellikleri keşfedelim. Zaten bildiklerimizi yeniden ziyaret ederek tadını çıkarıyoruz." dedi.

Conte, gençlere de bu süreçte daha dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, "Henüz parti yapmanın ya da geceleri toplu halde dışarı çıkmanın zamanı değil. Sosyal mesafeye ve maske kullanımına her zamankinden daha fazla saygı duymak gerekiyor." diye konuştu. 

Başbakan Conte, 25 Mayıs'tan itibaren isteyenlere serolojik testlere başlayacaklarını da aktardı.

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