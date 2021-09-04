  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2850
  • Euro 9,8150
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Karaman'da yoğun bakımdayken çektiği video ile "aşı olun" çağrısı yaptıktan sonra yaşamını yitiren Süleyman Can'ın cenazesi (57) defnedildi.
Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Can'ın cenazesi Kazımkarabekir ilçesindeki Büyük Cami'ye getirildi.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Can'ın cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

Yakınlarının tüm uyarı ve ısrarlarına rağmen aşı olmayan Can koronavirüse yakalanmış, geçen hafta Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Can, dün yoğun bakımdayken hayatını kaybetmişti.

Can, vefatından bir gün önce hastaneden çektiği video ile yakınlarına aşı olmadığı için pişmanlığını belirtmiş, "aşı olun" çağrısı yapmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu04 Eylül 2021 Cumartesi 09:10
  • Antalya'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı04 Eylül 2021 Cumartesi 09:09
  • Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı04 Eylül 2021 Cumartesi 09:08
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesi şantiye alanına getirildi04 Eylül 2021 Cumartesi 09:07
  • Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor04 Eylül 2021 Cumartesi 09:07
  • Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmasına başladı04 Eylül 2021 Cumartesi 09:06
  • Facebook’ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor04 Eylül 2021 Cumartesi 09:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında selamladı04 Eylül 2021 Cumartesi 09:04
  • Oktay: '(Akdeniz'deki petrol sızıntısı) Çok büyük oranda bir kirliliğin kalmadığını görüyoruz'04 Eylül 2021 Cumartesi 09:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi04 Eylül 2021 Cumartesi 09:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti