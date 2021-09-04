Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Karaman'da yoğun bakımdayken çektiği video ile "aşı olun" çağrısı yaptıktan sonra yaşamını yitiren Süleyman Can'ın cenazesi (57) defnedildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Can'ın cenazesi Kazımkarabekir ilçesindeki Büyük Cami'ye getirildi.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Can'ın cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

Yakınlarının tüm uyarı ve ısrarlarına rağmen aşı olmayan Can koronavirüse yakalanmış, geçen hafta Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Can, dün yoğun bakımdayken hayatını kaybetmişti.

Can, vefatından bir gün önce hastaneden çektiği video ile yakınlarına aşı olmadığı için pişmanlığını belirtmiş, "aşı olun" çağrısı yapmıştı.