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Aşı karşıtlığının hiçbir bilimsel gerekçesi yok

Prof. Dr. Erben aşı karşıtlığının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de pandeminin sonlanması açısından büyük bir sorun olduğunu söyledi.
Aşı karşıtlığının hiçbir bilimsel gerekçesi yok

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurettin Erben, aşı karşıtlığının hiçbir bilimsel gerekçesi olmadığını ifade ederek, “Covid-19 aşılarının hiçbir yan etkisi öldürücü ya da hasar bırakıcı değildir. Herkesin aşılanmasını istiyoruz” dedi.

Aşı karşıtları propaganda yaparak toplumun bir kesimini etkileyerek aşı olunmasını geciktirmekte veya aşı olunmamasına neden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erben, “Aşı karşıtlığı ekonomik, kültürel, siyasi, dini, felsefi, özgürlüklerin kısıtlanması, otoriteye güvensizlik ya da alternatif tıp yöntemlerine inanmak gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Genelde aşı karşıtı olan kişiler, Covid-19 diye bir hastalığın olmadığını, aşıların etkisiz olduğunu, aşıların çok ciddi ölümcül yan etkileri olabildiğini öne sürebiliyorlar. Uzun dönem yan etkilerinin bilinmediğinden dolayı aşı olunmaması gerektiğini söylüyorlar. Aşı yan etkisi olarak kısırlıkla karşılaşılabileceğini, çip takılıp insanların robot gibi yönetilebileceği gibi çeşitli, kesinlikle bilimsel kanıtı olmayan ve hiçbir zaman gösterilmemiş savlarla ortaya çıkıyorlar” dedi.

‘AŞIDAN İLK 2 AY SONRA YAN ETKİ BEKLEMİYORUZ’

Prof. Dr. Erben, pandeminin erken döneminde sağlık çalışanları arasında Covid-19 hastalığına yakalanma sıklığının oldukça yüksek olduğunu, günümüzde ise bu oranın oldukça düştüğünü ifade etti. Bu durumun aşılama sayesinde geliştiğini kaydeden Erben, “Yine hastaneye yatan hastalara baktığımızda pandemi başlangıcında ağır hastalar genelde yaşlı hastalarken, aşılamada öncelik bu gruba verildiğinden dolayı, günümüzde yatan yaşlı hastaların daha az olduğunu görebiliyoruz. Uzun dönem yan etkilerle ilişkili olarak belki aşılar ilk kullanım onayı aldıklarında böyle bir kaygı olabilirdi ama günümüzde artık milyonlarca hatta milyarlarca doz aşı yapıldı. Genelde biz bir aşının yan etkisini ilk 2 ay içinde görürüz, bu 2 ay içinde yan etki gelişmezse ondan sonra beklemeyiz. Bu kadar çok doz aşı yapıldıktan sonra bununla ilişkili de yan etkiler beklememekteyiz. Nörolojik yan etki, beyin hasarına neden olan yan etki şimdiye kadar bildirilmedi. Ayrıca şimdiye kadar hiçbir aşının kısırlık yaptığı da gösterilmemiştir” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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