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Aşı kartı ile gelene bedava kebap

Gaziantep'te, bir lokantanın işletmecileri  aşı kampanyası kapsamında aşılarını olup kartları ile gelenlere ücretsiz kebap ikram ediyor.
Aşı kartı ile gelene bedava kebap

Aşılama oranının düşük olduğu kentlerden Gaziantep'te vaka sayıları artmaya başladı. Vaka artışının önlenip aşılamanın artırılması için kentteki bazı işletmeler de kısıtlama tedbirleri uygulanmaması ve kapanma süreci yaşanmaması için halkı aşıya yöneltmek adına kampanya başlattı.

'TEKRAR KAPANMAMAK İÇİN AŞIYA TEŞVİK EDİYORUZ'

Kampanya kapsamında, bir lokantanın işletmecisi, aşılarını yaptırdığını gösterenlere, ücretsiz yemek yeme imkanı tanıyor. Gıda sektörü olarak vaka sayılarının artmasından ve tekrar kapanmaların yaşanmasından endişe ettiklerini belirten lokanta sahibi Erkan Ayık, ''Pandemi sürecindeki kapanmalar nedeniyle zarar gördük. Vakaların arttığını görünce üzülüyoruz ve eski kısıtlamalı günlere dönmek istemiyoruz. Biz de insanları aşı olmaya nasıl teşvik edebiliriz diye düşündük. Bunun sonucunda aklımıza böyle bir yöntem geldi. Aşılarını olan misafirlerimize yemek ikramında bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz kampanyamıza talep oldukça fazla ve misafirlerimiz uygulamadan memnun. Aşı olmayanların duyarlı olup bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. Eski kapanma günlerine ve evlere kilitlenmek istemiyoruz" diye konuştu.

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'AŞI KARTIMIZI GÖSTERİP YEMEĞİMİZİ YİYORUZ'

Kampanyayı duyup aşı kartını göstererek ücretsiz yemek yiyen Erhan Aslanoğlu, uygulamanın yararlı olduğunu belirterek, "Kampanyayı görüp buraya geldik. Aşı kartlarımızı gösterdik ve yemeğimizi yedik. Kısıtlamaların geri gelmemesi için herkesin tedbirlere uymalarını ve aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Bu konuda herkesten duyarlılık istiyoruz" dedi.
Aşı kartı ile gelene bedava kebap
Gaziantep'te, bir lokantanın işletmecileri  aşı kampanyası kapsamında aşılarını olup kartları ile gelenlere ücretsiz kebap ikram ediyor. Kampanyanın duyurulmasının ardından çok sayıda kişi, geldiği lokantada aşı kartlarını göstererek ücretsiz yemek yedi.

Aşılama oranının düşük olduğu kentlerden Gaziantep'te vaka sayıları artmaya başladı. Vaka artışının önlenip aşılamanın artırılması için kentteki bazı işletmeler de kısıtlama tedbirleri uygulanmaması ve kapanma süreci yaşanmaması için halkı aşıya yöneltmek adına kampanya başlattı.

'TEKRAR KAPANMAMAK İÇİN AŞIYA TEŞVİK EDİYORUZ'

Kampanya kapsamında, bir lokantanın işletmecisi, aşılarını yaptırdığını gösterenlere, ücretsiz yemek yeme imkanı tanıyor. Gıda sektörü olarak vaka sayılarının artmasından ve tekrar kapanmaların yaşanmasından endişe ettiklerini belirten lokanta sahibi Erkan Ayık, ''Pandemi sürecindeki kapanmalar nedeniyle zarar gördük. Vakaların arttığını görünce üzülüyoruz ve eski kısıtlamalı günlere dönmek istemiyoruz. Biz de insanları aşı olmaya nasıl teşvik edebiliriz diye düşündük. Bunun sonucunda aklımıza böyle bir yöntem geldi. Aşılarını olan misafirlerimize yemek ikramında bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz kampanyamıza talep oldukça fazla ve misafirlerimiz uygulamadan memnun. Aşı olmayanların duyarlı olup bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. Eski kapanma günlerine ve evlere kilitlenmek istemiyoruz" diye konuştu.

'AŞI KARTIMIZI GÖSTERİP YEMEĞİMİZİ YİYORUZ'

Kampanyayı duyup aşı kartını göstererek ücretsiz yemek yiyen Erhan Aslanoğlu, uygulamanın yararlı olduğunu belirterek, "Kampanyayı görüp buraya geldik. Aşı kartlarımızı gösterdik ve yemeğimizi yedik. Kısıtlamaların geri gelmemesi için herkesin tedbirlere uymalarını ve aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Bu konuda herkesten duyarlılık istiyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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