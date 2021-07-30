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Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında kendisine yöneltilen "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna, "Durumu Kabine toplantısında ele alacağız." diyerek yanıt verdi.
Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'sinde kıldığı cuma namazı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vaka sayılarında devam eden artışların ardından gündeme yeniden gelen kısıtlamalarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağı konusunda da açıklama yaptı.

"KABİNE'DE ELE ALACAĞIZ"

Ülkemizi esir alan yangın felaketinden koronavirüs kısıtlamalarına ve aşılama uygulamasına kadar birçok noktaya değinen Erdoğan, "Aşı olmayan vatandaşlar için herhangi bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan soru sonrasında, "Biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık. Değişik zamanlarda değişik sesler çıktı. Biz hapis hayatı mı yaşayacağız, böyle mi olacak gibi... İlk Kabine'de yine bu konuları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Durumu tekrar ele alacağız.

"BAYRAMDA DURUM ALEYHE DÖNDÜ"

Biz normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Bütün tedbirleri alıyoruz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız. Bayramda durum aleyhe döndü. Bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım." ifadeleri kullandı.

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