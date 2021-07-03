Aşı uygulamasında değişiklik! Tek doz yapılacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı uygulaması Türkiye genelinde başarılı bir şekilde sürüyor.
Sağlık Bakanlığı aşılamada yeni bir uygulamaya geçti. Artık koronavirüs geçirenlere Sinovac aşısı iki doz, Biontech aşısı tek doz uygulanacak.
Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı uygulaması Türkiye genelinde başarılı bir şekilde sürüyor.
Sağlık Bakanlığı aşılamada yeni bir uygulamaya geçti. Artık koronavirüs geçirenlere Sinovac aşısı iki doz, Biontech aşısı tek doz uygulanacak.
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