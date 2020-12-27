  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 2 °C
»

'Aşı yapıldığında 1 ay içinde daha sıkı frene basmış olacağız'

Alman aşısının Türkiye'de yapılan Faz-3 çalışmalarında gönüllü olan Prof. Dr. Ünal, Çin'den Sinovac aşısının ilk bölümünün pazartesi günü Türkiye'de olacağını hatırlatarak, "Aşı yapıldığı zaman bir ay içerisinde daha sıkı frene basmış olacağız" dedi.
'Aşı yapıldığında 1 ay içinde daha sıkı frene basmış olacağız'

Ankara Üniversitesi'nde Alman aşısının gönüllü uygulamalarına katılan 56 kişi arasında bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, pandeminin tüm dünyada devam ettiğini söyledi.  Ünal, Çin'den Sinovac aşısının da ilk bölümünün pazartesi günü Türkiye'de olacağını hatırlatarak, "Aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na gidecek. Orada 14 günlük bir inceleme periyodu var. Bunun içinde yeterli dozda madde var mı, toksik madde var mı, kirlenmiş mi, zararlı madde var mı 14 gün incelenecek. Oradan da onay çıkarsa, Sağlık Bakanlığı acil kullanım onayını verecek ve 50 milyon aşı 25 milyon kişiye 3 aylık bir periyotta yapılacak. Çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

'VAKA SAYILARI ÇOK AZALACAK'

Türkiye'de vaka sayılarının azaldığını belirten Ünal, "Şu anda Türkiye'deki vaka sayıları azalmakta, bundan çok mutluyuz. Bizim içerideki yoğun bakımımızda boş Covid yatağı var. Vakalar azalıyor; ama aşı yapıldığı zaman 1 ay içerisinde daha sıkı frene basmış olacağız. Vaka sayıları çok azalacak, ölümler çok azalacak. Hiç ummadığınız hiç beklemediğiniz ölümler oluyor. Sizin ailenizden birisi sizin yakınınız gittiyse ciğerinizi yakıyor. O yüzden 1 ile 1000'nin farklı yok. Umut ederim bunlar başarılır ve daha fazla ölüme neden olmadan bu hastalığın önünü kesmeyi başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Yılbaşı partisi öldürebilir'24 Aralık 2020 Perşembe 09:34
  • Covid-19 yoğun bakımında, 9 aydır kendi istekleriyle çalışıyorlar23 Aralık 2020 Çarşamba 11:52
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden, Türkiye'deki huzurevlerine övgü22 Aralık 2020 Salı 15:19
  • BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Şahin: Bu ilk mutasyona uğrayan virüs değil. Aşımız çalışmayacak diye bir konu yok22 Aralık 2020 Salı 12:51
  • SMA hastası Kumsal bebeğe destek kermesi22 Aralık 2020 Salı 11:45
  • Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok22 Aralık 2020 Salı 11:17
  • Mutasyona uğrayan virüs için uyarı22 Aralık 2020 Salı 09:57
  • Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 binin altına düştü22 Aralık 2020 Salı 09:34
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 77 milyon 718 bini geçti22 Aralık 2020 Salı 09:33
  • Bakan Koca: Ülkemize giriş yapan 335 yolcu izolasyona alındı22 Aralık 2020 Salı 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti