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Aşı yaptırmayan öğrencilere üniversitelerden bir yasak bir tavsiye

Kadir Has Üniversitesi'nin yüz yüze eğitim için aşı şartının ardından Marmara Üniversitesi öğrencilerine aşı tavsiyesinde bulundu.
Aşı yaptırmayan öğrencilere üniversitelerden bir yasak bir tavsiye

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılama hız kesmeden devam ediyor. Yüz yüze eğitime geçecek üniversitelerden bazıları aşı şartı koyarken bazıları ise öğrencilere aşı tavsiyesinde bulunuyor. O üniversitelerden biri de İstanbul'da 75 bin öğrencisi bulunan Marmara Üniversitesi oldu.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ: AŞI OLMALARINI BEKLİYORUZ

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan yapılmasına neden olan covid-19 salgını ile mücadele konusunda ülkemizde önemli başarılar elde edilmiş ve aşılama konusunda toplumun geniş kesimlerine ulaşılmıştır. Salgın karşısında yürütülen aşılama mücadelesinde ülkemiz dünyada öncü ülkeler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yüz yüze eğitime geçilebilmesi için aşılama çalışmalarının önemi ortadadır. Marmara Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılabilmeleri için aşı olmalarını beklediğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşırız" denildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Kadir Has Üniversitesi'nden öğrencilere gönderildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan mailde, "Girişimlerimizde QR kodu okuma sistemi yerleştireceğiz ve iki doz aşısını olmayan hiç kimsenin kampüsümüze girmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri yer alıyor. 

Bu maile sosyal medyada tepkiler gösterilirken, iddialar hakkında üniversite yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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