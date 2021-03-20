Aşık Veysel, ölümünün 48'inci yılında memleketinde anılacak

HALK ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, 48'inci ölüm yıl dönümünde, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde anılacak.

Sivas'ın Sivrialan köyünde, 25 Ekim 1894'te dünyaya gelen, Gülizar-Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından Aşık Veysel, 7 yaşında geçirdiği çiçek rahatsızlığı sonucu iki gözünü de kaybetti. Babasının teşvik etmesiyle 10 yaşında saz çalmayı öğrenen Şatıroğlu, şiirlerine de aynı yaşlarda başladı. O dönem yörenin saz ustaları Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin'den ders alarak kendisini geliştiren Şatıroğlu, ilk evliliğini 1919'da yaptı. Anne ve babasını 1920'de kaybeden Aşık Veysel, ilk eşinin terk etmesi üzerine 1928 yılında Gülizar Şatıroğlu ile evlendi. Şatıroğlu çiftinin bu evlilikten Zöhre, Ahmet, Hüseyin, Menekşe, Bahri, Zekine ve Hayriye isimlerini verdikleri çocukları oldu.

Eserleri ve şiirleri ile dikkat çeken halk ozanı, Sivas'ta Milli Eğitim Müdürlüğü de yapan şair Ahmet Kutsi Tecer'in davetiyle köy enstitüsünde saz hocası olarak görevlendirildi. 5 Ocak 1931'de düzenlenen ‘Sivas Aşıklar Bayramı’na katılan Aşık Veysel, burada yoğun ilgi gördü. Halk ozanı, Cumhuriyet'in 10'uncu yılı için yazdığı destanın yayımlanması ve 'Sivas Aşıklar Bayramı'ndaki başarısı ile ilgi çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 1965 yılında ana dile ve milli birliğe yaptığı hizmetlerden dolayı Aşık Veysel'e, özel kanunla 500 lira aylık bağlandı. Hayatı boyunca birçok yöreyi dolaşıp, eserlerini seslendiren ve etkinliklere katılan halk ozanı, son konserini 1971 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde verdi. Aşık Veysel, 21 Mart 1973'te Sivrialan köyünde, şu an müze olarak kullanılan evinde hayatını kaybetti.

​VALİ AYHAN'DAN ANMA MESAJI

Sivas Valisi Salih Ayhan da ölümünün 48'inci yılında Aşık Veysel Şatıroğlu için anma mesajı yayımladı. Vali Ayhan, mesajında, "Âşıklar Diyarı olarak bilinen Sivas’ımızın yetiştirdiği en önemli ozanlardan Âşık Veysel Şatıroğlu, Anadolu kültürünü özümsemiş, bu değerleri en yalın haliyle söze döküp Türk Milleti’nin gönlünde önemli yer edinmiş ve Türk halk kültürüne önemli katkılarda bulunmuştur. Âşık Veysel Şatıroğlu, yaşadığı tüm acılara rağmen umudunu kaybetmeden derdini, sevincini, hasretini 7 yaşında eline aldığı sazıyla yıllarca hem söylemiş hem de söyletmiştir. Bir halk ozanı olmasının yanı sıra topluma ışık tutan saygın kişiliği ile de ön plana çıkan Ünlü Ozan Âşık Veysel, dizelerinde sevgiyi, kardeşliği, doğayı ve ölümü eşsiz bir üslupla betimleyerek, birleştirici yönüyle de Türk toplumu üzerinde büyük etki bırakmıştır" dedi.

AŞIK VEYSEL OZANLAR VE MÜZİK KÜLTÜRÜ MÜZESİ’NİN TEMELİ ATILACAK

Vali Ayhan, kent merkezinde de halk ozanı için müze yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyaya mal olmuş Âşık Veysel ve bu toprakların yetiştirdiği diğer ozanlarımızın anılarını ayrıca müzik kültürünü yaşatmak amacıyla Valilik olarak yeni bir müzeyi daha hayata geçireceğiz. Âşıklar ve halk ozanları geleneğini, dillere destan türkü ve ezgilerinin sazıyla sözüyle sunulacağı, Âşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi’nin temelini en kısa zamanda atacağız. Kendi konseptiyle özgün bir müzenin inşa edileceği 13 bin metre karelik müzede kalıcı ve dönemsel sergi galerileri, kapalı ve açık konser salonları, müzik atölyeleri, müzikle terapi ve meditasyon odaları, arşiv, kütüphane, konservasyon atölyesi ve depolama birimleri olacak. Arkeoloji Müzesi yanına yapılacak olan müzede Sivas’ın müzik kültürü değerleriyle birlikte evrensel müzik öğeleri yansıtılacak. Müzede Âşık Veysel’in, Sivas’ın ve Türkiye’nin iz bırakan ozanlarının silikondan yapılmış hareketli heykelleri, hologram görüntüleri, sesleri interaktif olarak hayata geçecek. Ünlü Ozanımız Âşık Veysel’in adını taşıyacak olan bu müzemizin de en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasını diliyorum."