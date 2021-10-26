Aşık Veysel’in Adı Yaşatılacak

Çankaya Belediyesi Aşık Veysel’in doğumunun 127’nci yılında “Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi”ni hizmete açtı.

Dikmen’de hizmete açılan tesis engelli vatandaşlara ve ailelerine hizmet verecek. Tesis engelli vatandaşların sosyal yaşama katılımına katkı sağlayacak.

Çankaya Belediyesi, Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Aşık Veysel'in doğum gününde hizmete açtı. Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde açılan yaşam merkezi, engellilerden yaşlılara, çocuklara kadar farklı kesimlere hizmet verecek. Tesiste aynı zamanda engelli vatandaşların ailelerine de hizmet verilecek.

AİLELER DE FAYDALANACAK

Merkezin açılışında sanatçı Ersin Perçin, Aşık Veysel’in türkülerini seslendirdi. Aşık Veysel'i ve merkezi anlatan sinevizyon gösterisi de yapıldı. 25 Ekim’de yapılan açılışta konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya'mızda engelli kardeşlerimizin, engelli komşularımızın çok büyük ihtiyacını karşılayacak. Burada sadece engelli kardeşlerimize, komşularımıza değil, aynı zamanda engelli komşularımızın ailelerine de dersler vereceğiz. Burada onların da çok değişik aktivitelere sahip olmasının önünü açacağız."

“GÜZEL BİR YUVA OLACAK”

"Bu tesiste tek bir amacımız var; engelli kardeşlerimizin engelsiz bir yaşama kavuşmaları. Onların hayatın içine girmeleri. Onların günlük hayatta çektiği sıkıntıların bir engel olmaktan çıkarılması ve günlük hayatta yaşama sevinciyle engelsiz bir yaşama kavuşmaları. Bütün amacımız bu. O nedenle Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezimiz, bu eksiği kapatacak ve engelsiz kardeşlerimizin, engelsiz komşularımızın hayat sevincini, yaşam sevincini kazanacakları çok güzel bir yuva olacak" dedi.

ANKARA’NIN EN İYİ TESİSLERİNDEN BİRİSİ OLACAK

“Bu tesis Ankaramızın en güzel tesislerinden birisidir. Sadece fonksiyon olarak değil hayata kattığı anlamla da çok güzel bir tesis olacak” diyen Taşdelen sözlerine şöyle devam etti, “Engelli dostlarımızın ne kadar büyük sıkıntı da olduklarını, günlük hayatta çok büyük sorunlar yaşadıklarını görüyoruz. Bu tesis o eksiği kapatacak. Tesise isim koyarken de engelli vatandaşlarımıza bir umut olmasını istedik ve Aşık Veysel adını verdik. Çünkü Aşık Veysel görme engelli olmasına rağmen dünyayı en iyi görenlerden birisi.”

“ONURUNU YAŞIYORUM”

Programda söz alan Aşık Veysel’in torunu Gül Eda Hür ise hayatının en heyecanlı gününü yaşadığını belirterek, “Büyük ozan, halk adamı, dedem Aşık Veysel’in isminin böyle bir yere verilmesinin onurunu yaşıyorum. Aşık Veysel öyle bir büyük ozan ki son nefesinde bile vatanına ve milletine faydalı olmayı düşünen birisidir.”

“AİLESİ OLARAK BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ”

“Dedem vasiyetinde; ‘ben öldükten sonra üzerimi kapatmayın otlar bitsin, çiçekler açsın, çimento kapatır, taş kapatır kimse faydalanamaz. Orada çıkan otlardan kuzu yesin et olsun, koyun yesin süt olsun, arı götürsün bal olsun.’ diyerek yaşamın döngüsünü alçak gönüllükle kabul eden birisidir. Dostlar beni hatırlasın, diyerek bu dünyadan geçen Aşık Veysel’i hatırlayarak, Ankara’da bir ilke imza atan belediye başkanımız Alper Taşdelen’e şükranlarımı sunuyorum. Bu değerbilirlik biz ailesini çok mutlu etmiştir” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA