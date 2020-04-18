Aşıklardan ‘Korona’ atışması

Korona ne imiş dalga geçerek
İnsanı kendine güldürenler var
Sanki ölmeyecek baki kalacak
Acele ambarı dolduranlar var
AŞIK KUL NURİ
Kimi isyan edip haddini aştı
Azgınlıkta son noktaya ulaştı
Bir hacıya, bir hocaya bulaştı
Kel kafadan saçı yolduranlar var
ALİ BOZDAĞ
Devletimiz mücadele ederken
Varını yoğunu tüm sarf ederken
Ezanlar okunup dua ederken
Zil takıp şakşaklı çıldıranlar var
AŞIK KUL NURİ
Hava civa sanki onda ahiret
Bir sorsan kıçında var mı taharet
Dine saldırması sanki maharet
Ezana ıslığı çaldıranlar var
ALİ BOZDAĞ
İnanmayıp aldatırlar ne diye
Kapısına yanaşınca sediye
Ölüsünü götürüp de camiye
Namazı ellere kıldıranlar var
AŞIK KUL NURİ
Ebu Cehil gibi doğmak istiyor
İmamları bir bir boğmak istiyor
Allah diyenleri kovmak istiyor
Ölüyü leş gibi kaldıranlar var
ALİ BOZDAĞ
Evde de çıkarmaz ayaklarını
Çakırca doldurur bardaklarını
Moda olsun diye kulaklarını
Küpe takmak için deldirenler var
AŞIK KUL NURİ
Korona virüse çareymiş rüya
Peygamberimizi görmüş de güya
Diyor ki Sumak at, bir bardak suya
Hurafeyle çözüm bulduranlar var
ALİ BOZDAĞ
Hak mıdır batıl mı hangi yakadır
Bu dünyayı zannetme ki şakadır
Sadaka ne bilmeyenler başkadır
Bir lokma ekmeği böldürenler var
AŞIK KUL NURİ
Virüs için arıyorlar çareyi
Doktorlar yapıyor istişareyi
Onlar hala yiyorlarmış fareyi
Zıkkıma iştahla saldıranlar var
ALİ BOZDAĞ
Vatanı sevenler devleti dinler
Dinlemeyen kahi havlar kâh inler
Hemen yurt dışına kaçar hainler
Kütükten adını sildirenler var
AŞIK KUL NURİ
Süper güç virüste kalınca yaya
Sağlıkta biz örnek olduk dünyaya
Reis'in namını hep duya duya
Akıldan iflası bildirenler var
ALİ BOZDAĞ
Kul Nuri'yim baş tacımız bilimler
Sağlıkçılar; profesör; alimler
Türkiye'de az çıkarken ölümler
Hırsından kendini öldürenler var
AŞIK KUL NURİ
Biz güçlü devletiz, güçlü milletiz
Aynı bedende hep tırnağız etiz
Başkanımız, Bakanımız çok titiz
Umut olup yüzü güldürenler var
ALİ BOZDAĞ
Aşık Kul Nuri’nin bestelediği “Hain Korona” eserini dinlemek için ise; https://www.youtube.com/watch?v=Kos1YpAK6IU
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