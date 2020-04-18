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Aşıklardan ‘Korona’ atışması

Aşıklar, bu kez dünyayı saran koronavirüs teması ile atıştı. Halk ozanı Aşık Kul Nuri ile Şair Ali Bozdağ’ın keyifli ‘korona’ atışması şöyle:   
Aşıklardan ‘Korona’ atışması

Korona ne imiş dalga geçerek

İnsanı kendine güldürenler var

Sanki ölmeyecek baki kalacak

Acele ambarı dolduranlar var

                                AŞIK KUL NURİ

Kimi isyan edip haddini aştı

Azgınlıkta son noktaya ulaştı

Bir hacıya, bir hocaya bulaştı

Kel kafadan saçı yolduranlar var

                                  ALİ BOZDAĞ

 

Devletimiz mücadele ederken

Varını yoğunu tüm sarf ederken

Ezanlar okunup dua ederken

Zil takıp şakşaklı çıldıranlar var

                                AŞIK KUL NURİ

 

Hava civa sanki onda ahiret

Bir sorsan kıçında var mı taharet

Dine saldırması sanki maharet

Ezana  ıslığı çaldıranlar   var

                                     ALİ BOZDAĞ

 

İnanmayıp aldatırlar ne diye

Kapısına yanaşınca sediye

Ölüsünü götürüp de camiye

Namazı ellere kıldıranlar var

                                AŞIK KUL NURİ

 

Ebu Cehil gibi doğmak istiyor

İmamları bir bir boğmak istiyor

Allah diyenleri kovmak istiyor

Ölüyü leş gibi kaldıranlar var

                                ALİ BOZDAĞ

 

Evde de çıkarmaz ayaklarını

Çakırca doldurur bardaklarını

Moda olsun diye kulaklarını

Küpe takmak için deldirenler var                       

                                   AŞIK KUL NURİ

Korona virüse çareymiş rüya

Peygamberimizi görmüş de güya

Diyor ki Sumak at, bir bardak suya

Hurafeyle çözüm bulduranlar var

                                         ALİ BOZDAĞ

 

Hak mıdır batıl mı  hangi yakadır

Bu dünyayı zannetme ki şakadır

Sadaka ne bilmeyenler başkadır

Bir lokma ekmeği böldürenler var

                                    AŞIK KUL NURİ

Virüs için arıyorlar çareyi

Doktorlar yapıyor istişareyi

Onlar hala yiyorlarmış fareyi

Zıkkıma iştahla saldıranlar var

                                     ALİ BOZDAĞ

 

Vatanı sevenler devleti dinler

Dinlemeyen kahi  havlar kâh inler

Hemen yurt dışına kaçar hainler

Kütükten adını sildirenler var

                                AŞIK KUL NURİ

Süper güç virüste kalınca yaya

Sağlıkta biz örnek olduk dünyaya

Reis'in namını hep duya duya

Akıldan iflası bildirenler var

                                 ALİ BOZDAĞ

 

Kul Nuri'yim baş tacımız bilimler

Sağlıkçılar; profesör; alimler

Türkiye'de az çıkarken ölümler

Hırsından kendini öldürenler var

                                     AŞIK KUL NURİ

Biz güçlü devletiz, güçlü milletiz

Aynı bedende hep tırnağız etiz

Başkanımız, Bakanımız çok titiz

Umut olup yüzü güldürenler var

                                       ALİ BOZDAĞ

Aşık Kul Nuri’nin bestelediği “Hain Korona” eserini dinlemek için ise; https://www.youtube.com/watch?v=Kos1YpAK6IU

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