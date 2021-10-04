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Aşılamada 'kırmızı' renkte olan Şanlıurfa'da sosyal mesafesiz konser

ŞANLIURFA’da düzenlenen açık hava konserinde, kentin aşılamada 'çok yüksek riskli' kategorisinde 'kırmızı' renkte olmasına rağmen, vatandaşlar Gripin Müzik Grubunun şarkılarıyla eğlenirken sosyal mesafe ve maske kuralını unuttu.
Aşılamada 'kırmızı' renkte olan Şanlıurfa'da sosyal mesafesiz konser

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlediği açık hava konserinde Gripin Müzik Grubu sahne aldı. Düzenlenen halk konserinde sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmedi. Pandemi nedeniyle ara verilen konserlerin tekrar başlamasıyla konser alanını dolduran binlerce kişi, gönüllerince eğlendi. Zaman zaman çalan müziğe uyup halay çekip dans eden izleyiciler, pandemiye aldırış etmeden omuz omuza hiç mesafe bırakmadan eğlendi. 

Aşılamada 'çok yüksek riskli' kategorisinde 'kırmızı' renkte kalan kentte ortaya çıkan görüntü bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Renkli görüntülere sahne olan konser yaklaşık iki saat sonra grup üyelerine plaket verilmesiyle son buldu.

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