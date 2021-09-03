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Aşılarını olan 108 yaşındaki hasta, koronavirüsü yendi

Siirt'te yaşayan ve aşılarını yaptırmış olan 108 yaşındaki Fatım Özdemir, 10 günlük tedavi sonrası sağlığına kavuştu.Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle başvuran 108 yaşındaki Fatım Özdemir'in testi pozitif çıktı.
Aşılarını olan 108 yaşındaki hasta, koronavirüsü yendi

10 gün hastanede tedavi gören Özdemir, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Özdemir'i aşı sayesinde taburcu ettiklerini belirten Başhekim Prof. Dr. Selahattin Vural, "Hastamız 2 doz Sinovac ve 1 doz da BioNTech aşısı yaptırmış. Hasta tüm yan etkileri göz önünde bulundurularak 10 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Görüyoruz ki artık bu hastalık aşısızların hastalığı, yaşı ne olursa olsun kardiyak problemi hastaları artık şifayla taburcu edebiliyoruz. Bunu da aşıya borçluyuz" dedi. Özdemir, doktor ve personelin nezaretinde alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlandı.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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