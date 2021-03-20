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Asılsız ihbar polisi alarma geçirdi

ANTALYA'da 'denizde ceset var' ihbarı polisi alarma geçirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı aramada olumsuz bir duruma rastlanmazken, falezlerden çalışmaları izleyen meraklı kalabalığın maske ve mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Asılsız ihbar polisi alarma geçirdi

Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'na tatil gününde hava almak için gelen Ferhat Anaibrik (19), falezlerden denizi seyrederken su üstünde hareketsiz yatan birini gördü. Paniğe kapılan Anaibrik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri karadan, deniz polisi de falezlerin altında deniz yüzeyinde araştırma yaptı. Bu sırada, ‘Falezlere yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır’ uyarı levhasına rağmen meraklı vatandaşlar, küpeştelere yaslanıp ya da oturarak ekiplerin çalışmasını izledi. Kalabalığın maske ve fiziki mesafe kuralına da uymadıkları dikkati çekti. Yaklaşık 45 dakika süren aramalarda olumsuz bir duruma rastlanmadı.

İhbarda bulunan Ferhat Anaibrik, "Baktım bir erkek cesedi. Su üstünde hareketsiz yatıyor. Üzerinde kıyafetleri vardı. Korktum hemen polise haber verdim" dedi.

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