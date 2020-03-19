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Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı

Adana'da, yaklaşık 10 bin kişiye asılsız 'korona' mesajı atan Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T., 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçundan tutuklandı.
Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı

Adana Valiliği, kentte gazeteci ve vatandaşların cep telefonuna, 'Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesi'nde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. Bey ile görüşmeniz gerekmektedir' mesajı geldi. Bir süre sonra aynı numaradan, 'Az önce mesaj yanlış, özür dileriz' ifadelerinin yer aldığı bir başka mesaj daha iletildi. Adana Valiliği, mesajlar üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda gönderilen mesajın asılsız olduğu tespit edildi. Mesajda belirtilen isimde bir doktorun da olmadığı bildirildi.

AÇIĞA ALINMIŞTI, TUTUKLANDI

Konuyla ilgili olarak mesajı gönderdiği tespit edilen Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T. hakkında Çukurova Kaymakamlığı tarafından soruşturma açılıp, açığa alındı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri,  A.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin yaklaşık 10 bin kişiye asılsız 'korona' virüs mesajı attığı ve mesajda adı geçen K.K.A'nın yine aynı müftülükte çalıştığı öğrenildi. Emniyete götürülen A.T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

ARKADAŞINA ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞ

Adana'da, yaklaşık 10 bin kişiye asılsız 'koronavirüs' mesajı attıktan sonra tutuklanan, Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Aynı müftülükte çalışan arkadaşı K.K.A.'ya şaka yapmak için mesaj gönderdiğini öne süren A.T.'nin, "Arkadaşım K.K.A.'ya şaka yapmak istedim. Hazırladığım mesaj, toplu olarak gitmiş. Herhangi bir kastım yok" dediği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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