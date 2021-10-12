Asiltürk Hayratı Burundi’de açıldı

Cansuyu Derneği geçtiğimiz günlerde vefat eden Milli Görüş Hareketi’nin öncü isimlerinden, Merhum Oğuzhan Asiltürk adına su kuyusu hayratının açılışını gerçekleştirdi.

Doğu Afrika Ülkesi Burundi’de gerçekleştirilen açılışa Cansuyu ekipleri ve bölge halkı katıldı. Dualar eşliğinde açılan hayrat bölgedeki binlerce muhtacın temiz su ihtiyacını karşılayacak.

Burundili muhtaçlara 200 adet canlı hayvan dağıtıldı.

Cansuyu Derneği Afrika’daki muhtaçlara katkı sunmak için başlattığı ve bu ülkelerdeki bölgesel kalkınmayı hedeflediği Canlı Hayvan Dağıtım Projesine devam ediyor. Şimdiye kadar binlerce canlı hayvan dağıtımı gerçekleştiren dernek, son olarak Burundi’deki muhtaç ailelere 200 adet keçi dağımı gerçekleştirdi. Aileler bu hayvanlardan elde edecekleri ürünler ile günlük yiyecek ihtiyaçlarını karşılarken sayılarını arttırıp ayrıca gelir de elde edebilecekler. Bu proje ile Afrika’daki muhtaç ailelerin bölgesel ekonomik kalkınmasına zemin hazırlayan dernek, hayvanların sütünden; yoğurt, tereyağı, peynir gibi temel gıdaların üretilmesini öğretiyor.

10 bin muhtaca kurban etleri dağıtıldı

Burundi’deki çalışmaları su kuyusu açılışı ve canlı hayvan dağıtımı ile sınırlı kalmayan Cansuyu, hayırsever vatandaşlar tarafından emanet edilen adak, akika ve şükür kurbanları da keserek etlerini bölgedeki 10 bin muhtaca ulaştırdı. Yapılan yardımlarla mazlum ve muhtaç insanların ihtiyaçları karşılanırken, ümmet içinde gönül köprüleri kuruldu.

“Binlerce insan bu hayırlara dualar ediyor"

Gerçekleştirilen Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, Doğu Afrika’daki faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Değirmenci: “ Geçtiğimiz hafta Tanzanya’daki faaliyetlerimizi tamamlayıp şimdi de bir diğer Doğu Afrika Ülkesi Burundi’ye geldik. Bu ülkelerde kavurucu sıcaklarında etkisiyle milyonlarca kardeşimiz zorluklar içerisinde temiz suya ihtiyaç duyuyor. Çevrelerindeki kirli ve sağlıksız sular için de her gün kilometrelerce yol yürümek durumunda kalıyorlar. Cansuyu Derneği olarak bu kardeşlerimiz sorunlarını çözmek için binlerce su kuyusu açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Şimdi de Burundi’nin kurak bölgelerinde muhtaç insanların faydalanacağı 20 temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirdik. Mazlum ve muhtaç kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için açtığımız su kuyuları, sürekli kullanabilecekleri sağlıklı ve temiz su ihtiyacını karşılamakla kalmıyor bölgedeki tarımsal ve hayvansal faaliyetlerinin gelişmesine vesile oluyor. Bu kuyulardan birini de Milli Görüş Hareketinin öncü isimlerinden Merhum Oğuzhan Asiltürk adına açtık. Dualar edilerek açılan hayrat inşallah uzun yıllar buradaki kardeşlerimizin hayır dualarına nail olacak.” dedi.

Gerçekleştirilen diğer yardım organizasyonları hakkında da açıklamalarda bulunan Değirmenci, bölgedeki muhtaç insanlara umut olduklarını belirtti. Değirmenci: “Burundi’de bölgeye uyum sağlamış cinste 200 adet keçiyi buradaki ailelere dağıttık. Her aileye bir çift olarak verdiğimiz hayvanlar, ailelerin hem günlük ihtiyaçlarını karşılıyor hem de sayılarını arttırıp gelir elde etmelerine destek oluyor. Ayrıca on bin muhtaca adak, akika ve şükür kurbanlarını keserek etlerini dağıttık. İnşallah bölgedeki faaliyetlerimiz sürecek ve buradaki kardeşlerimize umut olmaya devam edeceğiz.” dedi.