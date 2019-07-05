Asım Balcı hacı adaylarından "Ülkemiz için dualar edin" diyerek dua istedi

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçeden kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları ile buluştu. Onlardan ülkemiz için dualar istedi.

Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Altındağ Belediyesi ve Altındağ İlçe Müftülüğü'nün iş birliğiyle Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi'nde düzenlenen programa 300 hacı adayı katıldı. Duaların ve ilahilerin bir an olsun eksik olmadığı programda, yola çıkacak hacı adaylarına Altındağ Belediyesi tarafından Yasin-i Şerif de hediye edildi. Programa katılan Altındağ İlçe Müftüsü Enver Türkmen, hacı adaylarına tavsiyelerde bulundu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'ya böyle güzel bir organizasyona imza attığı için teşekkürlerini de ileten Türkmen, Altındağ'da ilklerin yaşandığını belirtti.

MASALARI TEK TEK GEZDİ

Kutsal topraklara gidecek olan hac yolcularıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Duaların kabul olduğu kutsal topraklara gidiyorsunuz. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bugünlerde ülkemiz için, milletimiz için dualarınızı eksik etmeyin. Allah yolunuzu açık etsin. Sağlıkla gidip, dönün inşallah" dedi. Masaları tek tek gezerek hacı adayları ile sohbet eden Başkan Asım Balcı, yolculuk öncesi hatıra fotoğrafları çektirdi.

