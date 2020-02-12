Aşınma çoksa rot bozuktur

Rot Balans ustası Yasin Yılmaz, “Lastikleriniz çabuk aşınıyorsa rot ayarınız bozuk olabilir. 40-50 liradan kaçayım derken 400 liralık lastiğinizin ömrünü kısaltmayın” dedi.

Pek çok sürücünün bozulduğunun bile farkında olmadığı araçların rot ayarı, yani lastiklerin dengeli yere basarak direksiyonu çevirdiğiniz yöne tam manasıyla dönmesi aslında büyük önlem taşıyor. Konuyla ilgili gazetemize bilgilendiren Vizyon Lastik Rot Balans yetkilisi Yasin Yılmaz Usta, “Vatandaş bize aracım sağa ya da sola çekiyor diyerek gelir. Her 10 bin km’de rot ayarının mutlaka yapılması gerekir. Aksi takdirde lastikler çabuk aşınır, aracın yol tutuşuna zarar verir” dedi. Yasin Usta, geçtiğimiz kış sezonunu da değerlendirerek, “Kışlık lastik satışlarımızın iyi olduğu bir sezon geçirdik. Şu an ara dönemdeyiz 1 aya yazlık satışları başlar” diye konuştu.

HER 10 BİN KM’DE ROT AYARI YAPILMALIDIR

Araçların 10 bin km’de rot ayarı yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Araçların her 10 bin km’de bir mutlaka bakılması gerekiyor. Rot ayarı müşteriye göre arabanın sağa sola çekmemesi anlamına gelir. Aslında lastiğin düzenli ya da düzensiz aşınması ve aracın yere tam manasıyla basması anlamına gelir. Ayrıca rot ayarı bozukluğu aracın yol tutuşuna da zarar verir. Müşteri direksiyonum eğri, lastiğim çabuk aşınıyor diye geliyor hâlbuki rot ayarı bozuk. Yani 6 ayda bir 40 lira verip rot ayarı verip yaptırmak yerine 300-400 liralık lastiklerini aşındırıyorlar farkında değiller” ifadelerine yer verdi.

SEZON BEREKETLİ GEÇTİ

Kış sezonunda kışlık lastik satışlarının iyi gittiği bilgisini veren Yılmaz şunları söyledi:

“Bu yıl hem vatandaşın bilinçlenmesi hem de kışın yağışlı geçmesi kışlık lastik satışlarını olumlu yönde etkiledi. Geçtiğimiz yıllara göre şükürler olsun gayet güzel bir kış sezonu geçirdik. Şu an sezon ortasındayız 1 ay acil durum olmadıkça çok lastik satışı olmaz. Lastiği yarılan, acil yola çıkan ancak gelip lastik alır. Yazlık lastiklerimiz Mart ayında gelecek. Fiyatları bu sene uygun bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl fiyatlar çok yüksekti, vatandaş lastik almaktan kaçınmıştı. Zorunlu ihtiyacı olanın dışında çok satışımız olmamıştı”

AKÜYÜ 6 AYDA BİR ÖLÇTÜRÜN

Akü fiyatları hakkında da bilgi veren Yılmaz, “Akümülatör halk dilinde akü fiyatları 300 lira civarında. Markasına ve amperine göre değişiyor. Binek araçlarda ortalama fiyat böyle. Akü kışın çok soğuklarda zorlanır, marşa basmaz. Gücü zayıflamış akü kendini belli eder. Ama bitmesi genelde bir anda olur. Yani uzun süre zayıf çalışıp bitmez. O yüzden 6 ayda bir yine akünüzü ölçtürmeniz sizin avantajınıza olur. Çünkü akünün bitmesi demek arabanın işlevsiz hale gelmesidir” diye konuştu.



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA