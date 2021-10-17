  • BIST 1.409,560
  • Altın 526,14
  • Dolar 9,2050
  • Euro 10,6650
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Aşiretlerden teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı

Van'da bir araya gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki aşiretlerin temsilcileri, son yıllarda güvenlik güçlerince sürdürülen başarılı operasyonlarla huzurun sağlandığı bölgede teröre karşı ortak hareket etme çağrısında bulundu.
Aşiretlerden teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı

Van'da bir araya gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki aşiretlerin temsilcileri, son yıllarda güvenlik güçlerince sürdürülen başarılı operasyonlarla huzurun sağlandığı bölgede teröre karşı ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Kadim Aşiretler Federasyonu öncülüğünde Van'da düzenlenen toplantıda bir araya gelen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yaklaşık 400 aşiret temsilcisi ve kanaat önderi, son yıllarda güvenlik güçlerince sürdürülen başarılı operasyonlarla bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgenin kanayan yarası terörün bitmesi için devletin tüm kurumlarıyla ortak hareket etme vurgusu yapan kanaat önderleri, teröristlere güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

"Amacımız devletimizle birlikte hareket ederek terörü yok etmek"
Toplantıya Bitlis'ten katılan Alikan aşireti ileri gelenlerinden Sait Şimşek, bölgedeki aşiretlerin yıllardır devletinin yanında yer aldığını söyledi.

Aşiretlerin terör saldırıları ve baskılardan çok çektiğini son yıllarda sağlanan huzur ortamıyla terörün bertaraf edildiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Amacımız devletimizle birlikte hareket ederek terörü yok etmek. Aşiretlerle devlet yan yana gelmediği sürece terör bitmez. Birlikte hareket etmek gerekir. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl birlik olduysak şimdi de teröre karşı birlik olmalıyız. Terörün bitmesi vatandaşla devletin el ele vermesiyle olur. PKK bir Kürt hareketi değil, Kürtler adına böyle bir mücadele verilmez, dış güçlerin maşasıdırlar. Buradan teröristlere de sesleniyoruz; Kürtler adına silahla mücadele olmaz."

"Teröre karşı birlik olmalıyız"

Şırnak'tan gelen Kejan Aşireti temsilcisi Süleyman İğdi de aşiret temsilcilerinin bölgede ağırlığını yeniden kazanmak istediğini ve bunun için de sürekli bir araya geldiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki kanaat önderlerini önemsediğini belirten İğdi, "Teröre karşı aşiretlerin birlik ve beraberliği çok önemli. Bölgede çok büyük aşiretler var, bu gerçek örtbas edilemez. Terörden çok rahatsızız, artık terörü görmek istemiyoruz. Devlet ve millet birlik olduğu için bizler yıllarca terörün hedefi olduk. Bu nedenle bundan sonra teröre karşı birlik olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Göğsümüzü devletimize siper ettik, etmeye de devam edeceğiz"

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan da aşiretler olarak her zaman teröre karşı yek vücut olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Terörden çok zulüm gördük. Çok üzülerek söylüyorum birçok aşiret temsilcimizin yakını, çocuğu terörden öldü. Hala evladının nerede olduğunu, nerede gömüldüğünü bile bilmeyen aşiret temsilcilerimiz var. Bunu söylerken gözlerim doluyor. Böyle bir dönemden geçtik. Birbirimize sarılalım, kucaklaşalım. Bu bayrağın altında özgürce yaşayalım. Ülkemize sahip çıkalım. Bu terörü dış mihraklar besliyor. Bizi yok etmek istiyorlar. Tonlarca silah veriyorlar. Kimi kime düşürüyor. Bu aşiretler devlet için kırılmaz kaleler olacak. Geçmişte olduğu gibi şimdi de göğsümüzü devletimize siper ettik, etmeye de devam edeceğiz."

Kanaat önderi Necat Görentaş da "Tüm aşiretlerinin ortak derdi terörün bir an önce bitmesi. Daha önce aşiret temsilcileri terörden dolayı bir ilden diğer ile gidemiyordu. Şimdi çok güzel bir huzur ortamı var. Dolayısıyla terörün belinin kırıldığını görüyoruz. Bu biz aşiret temsilcilerini memnun ediyor. Bu çok güzel bir gelişme. Ortak noktamız terörün tamamen sona ermesi. Bu girişimimiz teröre karşı ortak bir tavır. Hiçbir partinin terörle ilişkili olmamasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığının 'adreste nüfus' hizmetine başvuru sayısı 35 bine ulaştı17 Ekim 2021 Pazar 12:36
  • 'Doğanın bekçileri' kaçak avcılara göz açtırmıyor17 Ekim 2021 Pazar 12:29
  • MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi17 Ekim 2021 Pazar 12:11
  • Mevlid Kandili bugün idrak edilecek17 Ekim 2021 Pazar 11:00
  • Soğuk havaların aranan lezzeti bozada üretim sezon açıldı17 Ekim 2021 Pazar 10:37
  • İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu17 Ekim 2021 Pazar 10:33
  • İstanbul merkezli terör örgütü DHKP/C operasyonunda 84 gözaltı17 Ekim 2021 Pazar 10:30
  • Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdı17 Ekim 2021 Pazar 10:21
  • Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu17 Ekim 2021 Pazar 10:17
  • TBMM Başkanı Şentop: Bizi Müslüman yapan değerler tarihte belki hiç olmadığı kadar ağır bir saldırı altında17 Ekim 2021 Pazar 10:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti