Aşiretlerden teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı

Van'da bir araya gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki aşiretlerin temsilcileri, son yıllarda güvenlik güçlerince sürdürülen başarılı operasyonlarla huzurun sağlandığı bölgede teröre karşı ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Van'da bir araya gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki aşiretlerin temsilcileri, son yıllarda güvenlik güçlerince sürdürülen başarılı operasyonlarla huzurun sağlandığı bölgede teröre karşı ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Kadim Aşiretler Federasyonu öncülüğünde Van'da düzenlenen toplantıda bir araya gelen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yaklaşık 400 aşiret temsilcisi ve kanaat önderi, son yıllarda güvenlik güçlerince sürdürülen başarılı operasyonlarla bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgenin kanayan yarası terörün bitmesi için devletin tüm kurumlarıyla ortak hareket etme vurgusu yapan kanaat önderleri, teröristlere güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

"Amacımız devletimizle birlikte hareket ederek terörü yok etmek"

Toplantıya Bitlis'ten katılan Alikan aşireti ileri gelenlerinden Sait Şimşek, bölgedeki aşiretlerin yıllardır devletinin yanında yer aldığını söyledi.

Aşiretlerin terör saldırıları ve baskılardan çok çektiğini son yıllarda sağlanan huzur ortamıyla terörün bertaraf edildiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Amacımız devletimizle birlikte hareket ederek terörü yok etmek. Aşiretlerle devlet yan yana gelmediği sürece terör bitmez. Birlikte hareket etmek gerekir. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl birlik olduysak şimdi de teröre karşı birlik olmalıyız. Terörün bitmesi vatandaşla devletin el ele vermesiyle olur. PKK bir Kürt hareketi değil, Kürtler adına böyle bir mücadele verilmez, dış güçlerin maşasıdırlar. Buradan teröristlere de sesleniyoruz; Kürtler adına silahla mücadele olmaz."

"Teröre karşı birlik olmalıyız"

Şırnak'tan gelen Kejan Aşireti temsilcisi Süleyman İğdi de aşiret temsilcilerinin bölgede ağırlığını yeniden kazanmak istediğini ve bunun için de sürekli bir araya geldiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki kanaat önderlerini önemsediğini belirten İğdi, "Teröre karşı aşiretlerin birlik ve beraberliği çok önemli. Bölgede çok büyük aşiretler var, bu gerçek örtbas edilemez. Terörden çok rahatsızız, artık terörü görmek istemiyoruz. Devlet ve millet birlik olduğu için bizler yıllarca terörün hedefi olduk. Bu nedenle bundan sonra teröre karşı birlik olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Göğsümüzü devletimize siper ettik, etmeye de devam edeceğiz"

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan da aşiretler olarak her zaman teröre karşı yek vücut olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Terörden çok zulüm gördük. Çok üzülerek söylüyorum birçok aşiret temsilcimizin yakını, çocuğu terörden öldü. Hala evladının nerede olduğunu, nerede gömüldüğünü bile bilmeyen aşiret temsilcilerimiz var. Bunu söylerken gözlerim doluyor. Böyle bir dönemden geçtik. Birbirimize sarılalım, kucaklaşalım. Bu bayrağın altında özgürce yaşayalım. Ülkemize sahip çıkalım. Bu terörü dış mihraklar besliyor. Bizi yok etmek istiyorlar. Tonlarca silah veriyorlar. Kimi kime düşürüyor. Bu aşiretler devlet için kırılmaz kaleler olacak. Geçmişte olduğu gibi şimdi de göğsümüzü devletimize siper ettik, etmeye de devam edeceğiz."

Kanaat önderi Necat Görentaş da "Tüm aşiretlerinin ortak derdi terörün bir an önce bitmesi. Daha önce aşiret temsilcileri terörden dolayı bir ilden diğer ile gidemiyordu. Şimdi çok güzel bir huzur ortamı var. Dolayısıyla terörün belinin kırıldığını görüyoruz. Bu biz aşiret temsilcilerini memnun ediyor. Bu çok güzel bir gelişme. Ortak noktamız terörün tamamen sona ermesi. Bu girişimimiz teröre karşı ortak bir tavır. Hiçbir partinin terörle ilişkili olmamasını istiyoruz." diye konuştu.